Die Fahrt auf einer schlaglochübersäten Schotterstraße ist harmlos im Vergleich zu den heftigen Schwankungen des Autoherstellers Volkswagen. Am Mittwoch klagte die Staatsanwaltschaft Braunschweig noch die VW-Spitzenmanager Herbert Diess und Hans Dieter Pötsch sowie Ex-Konzernchef Martin Winterkorn, am Donnerstag wurde bekannt, dass die Produktivität schneller steigt, als angestrebt. Um mehr als sechs Prozent steigerten die VW-Werke ihre Leistungen, damit wurde die Zielvorgabe des Konzerns - einer jährlichen Steigerung von fünf Prozent - übertroffen. Auch für das neue Osteuropawerk in der Türkei wurden so gut wie alle Hürden beseitigt.

"Wir sind in finalen Gesprächen", sagte VW-Produktionsvorstand Andreas Tostmann am Donnerstag in Berlin zu Journalisten. Ein Abschluss werde binnen zwei Wochen erwartet, "vielleicht auch früher". Es werde noch an letzten Vertragsdetails gefeilt. Damit enden langwierige Gespräche, die Konzernchef Diess Insidern zufolge zeitweise mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan direkt führte. Hindernis für eine vollständige Einigung waren zuletzt noch steuerliche Fragen.

Reuters hatte schon vor drei Wochen von Eingeweihten erfahren, dass die Investition unmittelbar bevorstehe. Ende August hatte der VW-Aufsichtsrat bereits eine Grundsatzentscheidung für die neue Mehrmarken-Fabrik getroffen. Laut Insidern soll für rund eine Milliarde Euro in Manisa nahe Izmir im Westen Anatoliens ein Werk mit einer geplanten Jahreskapazität von 300.000 Fahrzeugen und rund 4000 Beschäftigten entstehen. Ende 2020 soll mit dem Bau begonnen werden, der Produktionsstart ist für 2022 vorgesehen.

An dem Standort sollen der VW Passat und der baugleiche Skoda Superb für den Export nach Osteuropa vom Band rollen. 80 bis 90 Prozent der Fahrzeuge sind für den Export in Wachstumsmärkte Osteuropas und Russland vorgesehen. Der Rest soll an Kunden in der Türkei gehen.

Türkei-Werk umstritten

Die Entscheidung für die Türkei ist politisch umstritten. Denn die EU wirft Erdogan vor, die freie Meinungsäußerung und die Demonstrationsfreiheit zu beschneiden. VW hält dem entgegen, dass das Land am Bosporus seit Jahren als Kandidat für einen EU-Beitritt gilt. Der Putsch vor drei Jahren habe die Lage verschlechtert. "Volkswagen sieht die Situation in der Türkei und die Repressalien gegen Regimekritiker und Dissidenten", sagte VW-Cheflobbyist Thomas Steg. Er fügte hinzu, der Konzern rechne nicht mit einer ungeteilten Zustimmung für das Projekt.