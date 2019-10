WZ Online

Seoul. Der südkoreanische Technologieriese stellt in China keine Smartphones mehr her. Die letzte Samsung-Fabrik zur Produktion von Smartphones in Huizhou sei geschlossen worden, teilte das Unternehmen mit.

Als Grund führte der weltgrößte Smartphone-Produzent die Verschärfung des Wettbewerbs durch chinesische Anbieter wie Huawei Technologies und Xiaomi Corp an. So sank der Anteil von Samsung im chinesischen Wirtschaftsraum von rund 15 Prozent Mitte 2013 auf ein Prozent im ersten Quartal 2019. "In China kaufen die Menschen preiswerte Smartphones von einheimischen Marken und High-End-Handys von Apple oder Huawei", sagte Park Sung-soon, Analyst bei Cape Investment & Securities. "Samsung hat dort wenig Hoffnung, seinen Anteil wiederzubeleben." (Reuters)