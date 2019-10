WZ Online

Rom. Was haben Flugzeuge und Autobahnen miteinander zu tun? Ziemlich viel, wenn es in Italien um die Sanierung der Alitalia geht. In wenigen Tagen soll die krisengeplagte Fluggesellschaft neue Eigentümer bekommen und mehr als zwei Jahre nach ihrer Insolvenz im Mai 2017 wieder auf eigenen Beinen stehen.

Einer der neuen Gesellschafter soll der Infrastukturkonzern Atlantia werden, der über seine Tochter Autostrade per l'Italia rund die Hälfte des Autobahnnetzes des Landes betreibt. Darum gab es nun wieder Streit in Italien. Aber das ist nicht das einzige Problem rund um die Alitalia-Pläne. Experten sehen das ganze Konzept, bei dem der italienische Staat sozusagen mit im Cockpit bleibt, kritisch.

Seit der Insolvenz steht Alitalia mit ihren derzeit rund 12.400 Beschäftigten unter der Aufsicht staatlicher Konkursverwalter. Nun sollen die staatliche Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS) und Atlantia als große Miteigner sowie die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines und das italienische Finanzministerium als kleinere neue Gesellschafter einsteigen. Die Partner müssen bis 15. Oktober ein verbindliches Angebot auf den Tisch legen. Kurz vor der Deadline nun brachte Atlantia die italienische Politik mächtig in Aufruhr.

Atlantia, von der Benetton-Familie kontrolliert, ist ein weltweit tätiger Konzern mit mehr als 11 Milliarden Euro Umsatz. Er betreibt Flughäfen und Autobahnen in vielen Ländern und ist auch an der Hochtief AG beteiligt. Doch seit dem 14. August 2018 hat Atlantia ein Problem: In Genua stürzte eine Autobahnbrücke ein, 43 Menschen starben. Die Fünf-Sterne-Bewegung, stärkste Partei in Italiens Regierung, will Autostrade per l'Italia die Konzession entziehen. Die mitregierenden Sozialdemokraten wollen diese zumindest überprüfen.

In der vorigen Woche schickte die Atlantia-Führung einen Brief an Industrieminister Stefano Patuanelli, in dem sie den Einstieg bei Alitalia recht unverblümt von einer Verlängerung der Konzession für ihre Autobahn-Tochter abhängig machte. Ministerpräsident Giuseppe Conte reagierte verärgert, in den Medien war von "Erpressung" die Rede. Atlantia wolle nur Geld in das "schwarze Loch Alitalia" stecken, um sich den "goldenen Regen" der Autobahngewinne zu sichern, schrieb die Zeitung "La Repubblica".

Experte zu Sanierungskonzept: "Stand-alone-Strategie"

Nach Ansicht des italienischen Luftfahrtexperten Andrea Giuricin ist Atlantia allerdings ohnehin kein geeigneter Partner zur Führung einer Fluggesellschaft. Er sieht das ganze Sanierungskonzept skeptisch und bezeichnet es als "eine Stand-alone-Strategie". Die kleine Alitalia mit einem Marktanteil von nur 1,7 bis 1,8 Prozent in Europa müsse sich mit einer großen europäischen Fluggesellschaft zusammenschließen, das sei die einzige Alternative. "Das Problem ist: Solange der Staat die Hand mit drin hat, will keiner der großen Player die Hand mit reinstecken", sagt Giuricin.