Der deutsche Modekonzern Hugo Boss hat im dritten Quartal mit 80 Millionen Euro weniger Gewinn erzielt als erwartet und senkt seine Prognosen für das Gesamtjahr. Insbesondere in Nordamerika habe sich das Marktumfeld im Verlauf des dritten Quartals weiter eingetrübt und so die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns belastet, erklärte das Unternehmen. Zusätzlich werde das Geschäft in Hongkong seit Beginn der politischen Unruhen und Demonstrationen erheblich beeinträchtigt", hieß es.

Im Gesamtjahr 2019 erwartet das Unternehmen einen Ebit-Rückgang auf 330 bis 340 von zuvor 347 Millionen Euro. Bisher hatte Hugo Boss sich einen währungsbereinigten Gewinnanstieg mindestens "im niedrigen einstelligen Prozentbereich" vorgenommen. CEO Mark Langer sagte, Boss halte am mittelfristigen Ziel einer Ebit-Marge von 15 Prozent fest. (apa/Reuters)