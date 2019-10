Siegmund Skalar

Für den amerikanischen Flugzeugbauer Boeing lief es schon mal besser. In den nächsten Wochen werden neun Luftfahrtregulierungsbehörden weltweit ihren gemeinsamen Bericht über Sicherheitsverbesserungen beim Unglücksflieger 737 MAX veröffentlichen. Er gilt als Richtungsentscheid darüber, ob und wann die 737 MAX wieder in die Lüfte steigt. Unterdessen wird der Flugzeugtyp weiter auf Halde produziert.

Vergangenes Jahr hatte Boeing in den ersten neun Monaten über 407 Flugzeuge der umsatzstarken 737-Serie verkauft. Heuer waren es gerade einmal 118 und damit 70 Prozent weniger. Eine einzige 737 MAX wurde seit der zwangsweisen Stilllegung neu bestellt. Das Unternehmen übt sich zwar in Gelassenheit, hinter vorgehaltener Hand brodelt es aber bei dem Airbus-Konkurrenten. Von Personalkürzungen wurde jedoch bisher Abstand genommen - ganz im Gegenteil, Boeing stellt sogar mehr Leute ein, wie Unternehmenssprecher Paul Bergman auf Anfrage bestätigte. Denn Boeing produziert am laufenden Band - aktuell 42 Stück 737 MAX pro Monat - , und das, obwohl es ungewiss ist, ob und wann sie wieder abheben werden. Die stillliegenden Flugzeuge müssen natürlich auch gewartet werden, vor allem aber brauchen sie viel Platz.

Boeing: Kosten des Desasters

bei 6,6 Milliarden Dollar

Satellitenbildern zufolge parken auf einem Lokalflughafen südlich des Stadtzentrums von Seattle knapp 50 neue Boeing-Maschinen, mehrere davon auf Autoparkplätzen. Bereits im Frühjahr kursierten Bilder auf Twitter, wo Boeing kurzerhand die Parkplätze seiner Mitarbeiter zu 737-MAX-Stellplätzen umfunktioniert hatte. Auch auf andere Boeing-Standorte, zum Beispiel in San Antonio (Texas), wurden die nagelneuen, gestrandeten Flieger verteilt. "Wir nutzen die gesamten Kapazitäten des Boeing-Konzerns während der Pause bei den Auslieferungen", bestätigte auch der Boeing-Sprecher. Hauptparkplatz ist derzeit der Regionalflughafen Moses Lake im US-Bundesstaat Washington. Lokalberichten zufolge stehen dort über 130 nagelneue 737 MAX-Flugzeuge im Wartemodus.

Der Bundesstaat Washington lebt von Boeing, die Hälfte der Mitarbeiter des globalen Konzerns arbeitet hier - die meisten davon im Hauptwerk in Everett. Die Flugzeugschmiede ist der größte Arbeitgeber des Bundesstaats, aber auch ein Kernpfeiler der US-Wirtschaft. Ein längerer Ausfall einer Produktionslinie ist eine Katastrophe, vom Imageschaden ganz abgesehen. Das betrifft insbesondere die zahllosen Zuliefererkonzerne, darunter befinden sich prominente Namen wie General Electric oder Honeywell. Im vergangenen zweiten Quartal setzte es für Boeing einen Quartalsverlust von 2,9 Milliarden Dollar (2,64 Milliarden Euro), nach einer Sonderbelastung von 4,9 Milliarden Dollar aufgrund des 737 MAX-Debakels. Die Gesamtkosten des Desasters veranschlagte Boeing noch im Juli mit 6,6 Milliarden Dollar.