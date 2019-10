WZ Online

Die italienische Regierung startet eine großangelegte Offensive gegen Schattenwirtschaft und Steuerhinterziehung und will die Italiener dazu bringen, vermehrt mit Bankomat- und Kreditkarte zu zahlen. So plant das Kabinett im Rahmen des Budgetentwurfs einen "Superbonus", der Anfang 2021 an Verbraucher ausgeschüttet würde, die mit digitalen Zahlungsmitteln eingekauft haben.

Die Obergrenze für Bargeldzahlungen wird 2020 von 3000 Euro auf 2000 Euro und 2021 noch weiter auf 1000 Euro reduziert. Durch schärferes Vorgehen gegen Steuerhinterziehung will die Regierung von Premier Giuseppe Conte im kommenden Jahr sieben Milliarden Euro eintreiben, wie aus dem am Mittwoch vorgestellten Budgetentwurf hervorgeht.

Plastiksteuer wird eingeführt

Die Koalitionspartner, der linke PD und die Fünf-Sterne-Bewegung, wollen auch die Umweltpolitik fördern. So wird ab 1. Juni 2020 eine sogenannte Plastiksteuer eingeführt. Für jedes Kilo produzierte Plastikverpackung wird eine Steuer von einem Euro eingeführt. Zur Förderung umweltfreundlicher Lkw stellt die Regierung 15,7 Millionen Euro zur Verfügung. Transportfirmen erhalten eine finanzielle Unterstützung für die Verschrottung von Fahrzeugen von über 3,5 Tonnen bis zur Schadstoffklasse Euro 4. 300 Millionen Euro werden der Bahnnetzgesellschaft RFI für die Sicherheit des italienischen Bahnnetzes zugeschanzt.

Die Regierung plant im Rahmen des Budgetentwurfs, der am Mittwoch der EU-Kommission übermittelt wurde, eine Senkung der Lohnnebenkosten, während die im April eingeführte Pensionsreform "Quote 100" weiterhin in Kraft bleibt. Diese hat bisher 200.000 Italienern ermöglicht, früher in den Ruhestand zu treten. Der Fonds für das Gesundheitswesen wird um zwei Milliarden Euro aufgestockt.

"Expansiver Budgetentwurf"

Finanzminister Roberto Gualtieri sprach von einem "expansiven Budgetentwurf", der Italiens Wirtschaft in einer Phase der Stagnation unterstützen werde. Die EU-Kommission muss Italien - wie auch den übrigen Mitgliedsstaaten - bis zum 30. November eine Rückmeldung zu den Budgetentwürfen geben. Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri zeigte sich überzeugt, dass Brüssel den italienischen Budgetentwurf, der mehrere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft in einer Phase der Stagnation enthält, absegnen werde. (apa)