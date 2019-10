WZ Online

Chicago/Oak Brook (Illinois) McDonald's hat trotz Sonderangeboten, Lieferservices und Rabattaktionen die Erwartungen im dritten Quartal enttäuscht. Der Gewinn sank verglichen mit dem Vorjahreswert um zwei Prozent auf 1,6 Mrd. Dollar (1,4 Mrd. Euro), wie die Schnellrestaurantkette heute, Dienstag, mitteilte.

Der US-Absatz in etablierten Filialen legte mit einem Plus von 4,8 Prozent zwar weiter kräftig zu, blieb aber unter den Prognosen der Analysten. Das kam bei Anlegern nicht gut an, die Aktie büßte vorbörslich zunächst um gut drei Prozent ein.

Harte Konkurrenz

Weltweit gelang McDonald's indes ein starker Zuwachs um 5,9 Prozent in Restaurants, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind. Damit gelang dem Fast-Food-Riesen das siebzehnte Vierteljahr mit Wachstum in Folge. Im umkämpften US-Heimatmarkt macht dem Branchenführer jedoch der scharfe Wettbewerb zu schaffen. Konkurrenten wie Burger King und KFC sind sehr erfolgreich und setzen auf die Fleischalternativen von Impossible Foods und Beyond Meat.

Der Hype um vegane Burger hat inzwischen auch McDonald's auf den Plan gerufen. Die Schnellrestaurantkette gab im September bekannt, in 28 kanadischen Filialen einen zwölfwöchigen Testlauf mit pflanzlichen Bratlingen von Beyond Meat zu starten. Zudem versucht McDonald's schon länger, mit moderneren Filialen, Bringdiensten und Rabatten Kunden zu gewinnen. Dennoch legte der Umsatz zuletzt nur um 1 Prozent auf 5,4 Mrd. Dollar zu. Der Konzern nimmt hier jedoch Abstriche durch die Abgabe von Filialen an Franchisenehmer in Kauf. (apa, dpa)