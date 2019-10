WZ Online

Die US-Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Impulse lieferte vor allem die Berichtsaison. Unter den Unternehmen, die ihre Bücher öffneten, waren unter anderem Microsoft, Tesla und Twitter. Speziell bei den beiden letztgenannten Werten gab es massive Kursreaktionen.

Der Dow Jones fiel um 0,11 Prozent auf 26.805,53 Einheiten. Der marktbreite S&P-500 dagegen stieg leicht um 0,19 Prozent auf 3.010,29 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite legte deutlicher um 0,81 Prozent auf 8.185,80 Zähler zu.

Einen regelrechten Kurssturz legte die Twitter-Aktie hin, die um fast 21 Prozent einbrach. Das Social-Media-Unternehmen ist in den vergangenen Monaten von Problemen im Werbegeschäft gebremst worden und verfehlte die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis pro Aktie.

Tesla legt ordentlich zu

Dagegen sprangen die Tesla-Titel um über 17 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat das dritte Quartal überraschend mit einem Gewinn abgeschlossen. Unter dem Strich verdiente der Hersteller von Elektroautos 143 Millionen Dollar. Damit konnte Tesla-Chef Elon Musk sein Versprechen schwarzer Zahlen doch noch erfüllen, was ihm Analysten in Erwartung hoher Expansionskosten nicht zugetraut hatten.

Die Unterperformance des Dow Jones war vor allem auf die schwache 3M-Aktie zurückzuführen. Diese fiel um vier Prozent. Der Mischkonzern rechnet nach einem schwachen dritten Quartal im laufenden Jahr mit noch weniger Umsatz und Gewinn. Es ist bereits die dritte Prognosesenkung in diesem Jahr.

Dagegen gehörten die Microsoft-Aktien mit einem Plus von knapp zwei Prozent zu den größten Gewinnern im Index. Der Softwarekonzern profitiert weiterhin von seinem Schwerpunkt auf das Cloud-Geschäft und dem nahenden Ende der Unterstützung von Windows 7. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 33,1 Mrd. Dollar. Der Gewinn sprang in dem Ende September abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal um 21 Prozent auf 10,7 Mrd. Dollar hoch.

Noch deutlicher legten die Titel des auf Kunststoffe spezialisierten Chemiekonzerns Dow zu, die über viereinhalb Prozent gewannen. Umsatz und Gewinn sind zwar im Jahresvergleich deutlich zurückgegangen. Laut Konzernchef Jim Fitterling hat das Unternehmen aber Maßnahmen ergriffen, um sich an das schwierige konjunkturelle Umfeld anzupassen.

Dagegen gaben die Anteilsscheine von Ford im S&P-500 um über sechseinhalb Prozent nach. Hohe Belastungen durch den Konzernumbau haben beim zweitgrößten US-Autohersteller im dritten Quartal erneut stark am Gewinn gezehrt. Sonderkosten in Höhe von 1,5 Mrd. Dollar zogen die Bilanz in Mitleidenschaft.