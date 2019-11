WZ Online

Grün, cremig, schmackhaft, dabei nahrhaft und noch immer ein wenig exotisch: Der Hunger der Europäer auf Avocados ist ungebrochen groß. Allein in den Jahren 2016 bis 2018 ist der Konsum der Frucht um 65 Prozent auf rund 650.000 Tonnen gestiegen. Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr rund 94.000 Tonnen der fettreichen Früchte importiert, damit hat sich die Einfuhrmenge innerhalb von zehn Jahren beinahe verfünffacht. Damit einhergehend ist auch der Wert der importierten Avocados stark angestiegen: von 32 Millionen Euro im Jahr 2008 auf 270 Millionen Euro 2018.

Die Avocado gilt als Trend-Lebensmittel. Und das nicht nur in Europa. Auch in den USA geht der Verzehr nach einem Rückgang wieder nach oben: 2018 waren es 1,1 Millionen Tonnen. Was die Konsumenten erfreut, löst in den Anbaugebieten jedoch zunehmend Probleme aus. Weil die Avocado zum Wachsen ein warmes Klima braucht, hat sie oft schon viele tausend Kilometer zurückgelegt, wenn Verbraucher sie in europäischen Supermärkten in ihre Einkaufskörbe packen. Im vergangenen Jahr kamen die meisten nach Deutschland importierten Früchte aus Peru (28.000 Tonnen), gefolgt von Chile (16.000 Tonnen) und Spanien (12.000 Tonnen).

Der Anbau der grünen Frucht verbraucht weltweit immer mehr Boden- und Wasserressourcen, auch auf dieser Avocado-Plantage in Mexiko. - © APAweb / afp / Jose Castanares

Avocado-Konsum in Europa förmlich explodiert

Frankreich ist die Nummer eins in Europa, was den Avocado-Verzehr betrifft. In Paris isst im Schnitt jeder Einwohner im Jahr 2,8 Kilogramm davon. Erwartet wird, dass der Absatz weiter steigt, um etwa 35 Prozent in diesem Jahr in Europa. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) stieg die Anzahl der weltweiten Avocado-Anbauflächen von 2006 bis 2016 von 381.000 auf 564.000 Hektar. Für die Anbaugebiete bringt der weltweite Avocado-Boom aber nicht nur Umsatz, sondern eben auch Umweltprobleme - unter anderem, weil für die wachsenden Anbauflächen mitunter Wälder gerodet werden. Außerdem hat die Frucht einen hohen Wasserverbrauch.