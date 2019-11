Wie der menschengemachte Klimawandel bekämpft und die fixierten Vorgaben der Reduktion klimaschädlicher Treibhausgasemissionen erreicht werden können, ist eine der zentralen politischen Fragen der Gegenwart - nicht zuletzt auch für die laufenden Gespräche für die Bildung einer neuen Bundesregierung zwischen ÖVP und Grünen. Grundsätzlich geht es dabei auch um die Frage, wie dieser Umbau hin zu einer weitgehend kohlenstofffreien Wirtschafts- und Produktionsweise geschafft werden kann: durch staatliche Ge- und Verbote oder über die Anreizmechanismen von marktwirtschaftlichem Wettbewerb und Innovation.

Der Vorsitzende der deutschen Wirtschaftsweisen Christoph M. Schmidt ist ein überzeugter Anhänger eines marktwirtschaftlichen Zugangs. Im Zentrum steht dabei die flächendeckende Durchsetzung eines einheitlichen Preises für CO 2 -Emissionen. In der EU existiert ein solches Regime - das European Union Emissions Trading System, ETS - nur für die Industrie und Energiewirtschaft.

"Wiener Zeitung": Bis 2030 müsste die EU ihre Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent reduzieren. Wie kann das gelingen?

Christoph M. Schmidt am Podium des Konjunkturgipfels der Wirtschaftskammer in Wien. Der Volkswirt, geboren 1962, ist Vorsitzender des Rats der Wirtschaftsweisen, der die deutsche Bundesregierung berät. - © WKÖ

Christoph Schmidt: Entscheidend ist, dass CO 2 -Emissionen einen Preis haben. Für die Industrie und die Energiewirtschaft gibt es bereits den EU-weiten CO 2 -Zertifikatehandel ETS. Dieses System müsste man nun auf alle Sektoren ausweiten, sodass der gleiche Preis auch für alle Bereiche in allen EU-Staaten gilt. Für den Verkehr und Gebäude gibt es allerdings keinen europäischen Ansatz, sondern nur nationale Ziele, die bis 2030 verbindlich festgelegt worden sind. Diese Ziele sind nicht für jedes Land gleich. Es ist jetzt schon klar, dass Deutschland seine Ziele für 2020 nicht erreichen wird, doch es ist noch möglich, die Vorgaben für 2030 zu schaffen.

Was muss dazu getan werden?