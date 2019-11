WZ Online

China ist nach den Worten seines Staatspräsidenten Xi Jinping im Handelsstreit mit den USA weiter an einer Einigung interessiert. Sein Land wolle auf gleichberechtigter Basis im gegenseitigen Respekt an einer "Phase 1"-Vereinbarung arbeiten, sagte Xi am Freitag in Peking nach Angaben von Teilnehmern bei einer Veranstaltung auf eine entsprechende Frage. Wenn nötig, werde China in dem Streit aber "zurückschlagen", auch wenn es sich aktiv dafür einsetze, dass es keinen Handelskrieg gebe. Sein Land habe "diesen Handelskrieg nicht angefangen" und wolle ihn auch nicht, so Xi.

US-Präsident Donald Trump stört sich unter anderem am hohen Defizit seines Landes im Handel mit China. Er wirft Peking zudem unfaire Handelspraktiken, Währungsmanipulation, Beschränkungen für ausländische Unternehmen sowie Diebstahl geistigen Eigentums vor. Deshalb hat er chinesische Waren mit Sonderzöllen belegt, worauf China mit ähnlichen Maßnahmen reagierte. Das belastet auch die Weltwirtschaft.

Seit Monaten beteuern beide Seiten, eine Einigung anzustreben. Dabei sollen zunächst nicht alle strittigen Punkte auf einmal geklärt werden. Vielmehr soll es zunächst ein "Phase-1-Abkommen" geben. Darin sollen nach US-Angaben unter anderem die Themen geistiges Eigentum, Währungsfragen und Finanzdienstleistungen geklärt werden. Im Gespräch ist derzeit die Unterzeichnung eines solches Pakts in den kommenden Wochen.

Yahoo-Mitgründer warnt vor Rückfall ins Mittelalter

Indes hat Yahoo-Mitgründer Jerry Yang mit Blick auf den Handelsstreit vor den Folgen für den technologischen Fortschritt gewarnt. "Wir laufen Gefahr, ins tiefe Mittelalter zurückzufallen, wenn wir nicht standardisieren, wenn wir in kleine (...) Märkte aufbrechen, die sich nicht selbst aufrechterhalten können", sagte der 51-Jährige am Freitag auf einem Wirtschaftsforum in Peking.

Sollten Washington und Peking sich von ihrer durch Zusammenarbeit geprägten Beziehung der vergangenen drei Jahrzehnte abwenden, könne das "unbeabsichtigte Folgen" haben. "Ich denke, der Kern der Innovation wird durch den aktuellen Trend sehr stark in Frage gestellt", sagte Yang. (reuters/kle)