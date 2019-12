WZ Online

Das Parlament der Niederlande hat grünes Licht für eine gesetzlich verbindliche Frauenquote in den Führungsetagen großer Unternehmen gegeben. "Wir schreiben Geschichte", sagte die zuständige Ministerin für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Ingrid van Engelshoven, am Dienstag nach dem mit klarer Mehrheit angenommenen Beschluss.

"Wir durchbrechen damit die 'Old Boys'-Netzwerke und gehen einen großen Schritt in Richtung Gleichheit", fügte sie hinzu. Eine entsprechende gesetzliche Vorschrift werde zügig erarbeitet und solle 2021 in Kraft treten.

Bereits seit 2013 gilt für börsennotierte Unternehmen des Landes eine freiwillige Richtlinie für einen Frauenanteil von 30 Prozent in den Leitungsgremien. Doch bisher sind nur 18 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder und 12 Prozent der Vorstandsmitglieder großer Unternehmen Frauen. Der niederländische Arbeitgeberverband (VNO-NCW) hatte sich im September bereit erklärt, doch eine gesetzlich festgelegte Quote zu akzeptieren.

In Österreich sind laut EY Mixed Leadership Barometer vom Jänner 2019 von 186 Vorständen nur neun Frauen - zwei weniger als ein Jahr zuvor. Damit ging der Anteil der weiblichen Vorstände von 6,0 auf 4,8 Prozent zurück. Im Aufsichtsrat beginnt die Quote zu greifen: Der Frauenanteil stieg im Vergleich zum Vorjahr von 18,8 Prozent auf 23,2 Prozent. (apa, dpa)