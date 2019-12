WZ Online

Der Börsengang des staatlichen saudischen Öl-Riesen Saudi Aramco wird die größte Neuemission aller Zeiten. Die drei Milliarden Aktien werden zum Preis von 32 Riyal (umgerechnet 7,70 Euro oder 8,53 US-Dollar) und damit am oberen Ende der Spanne ausgegeben, die von 30 bis 32 Riyal reichte. Das gab der Konzern am Donnerstagabend bekannt und bestätigte so frühere Angaben informierter Kreise.

Dies würde einer Bewertung des Unternehmens von 1,7 Billionen Dollar entsprechen. Weil Aramco nur 1,5 Prozent seiner Aktien zum Kauf anbietet, dürfte der Staatskonzern damit bis zu 25,6 Milliarden Dollar (umgerechnet 23,10 Milliarden Euro) einnehmen. Unter Ausnutzung einer 15-prozentigen Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) könnten es sogar 29,4 Milliarden Dollar sein.

Der Ausgabepreis von 32 Riyal je Aktie liegt am oberen Ende der Preisspanne, die Aramco zwischen 30 und 32 Riyal (rund 8,00 bis 8,50 Dollar) festgelegt hatte. Der Börsengang war 4,7 mal überzeichnet, teilte Aramco weiter mit. Ab wann die Aktie gehandelt wird, sagte der Konzern zunächst nicht, bisher war dafür der 11. Dezember im Gespräch gewesen.

Im Jahr 2014 hatte der chinesische Alibaba-Konzern 25,03 Milliarden Dollar von der Börse geholt, dies ist nun nur noch die zweitgrößte Neuemission aller Zeiten. (reu, apa)