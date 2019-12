Mitarbeiterinnen der France Télécom bei einer Demonstration 2009: Rigider Stellenabbau sollte durch systematisches Mobbing erzielt werden. Auf dem Banner steht "Nein The banner reads "Nein zum Leiden am Arbeitsplatz. Nein zum Stress. Nein zu 150 Angestellten am selben Arbeitsplatz."

