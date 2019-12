Wolfgang Liu Kuhn

Am Anfang stand ein Bambusrohr, das der Mönch Li Tian vor 1400 Jahren mit Salpeter, Holzkohle und Schwefel füllte. Der Chinese wollte mit diesem "explodierenden Bambus" gegen Seuchen, Unwetter und vor allem böse Geister vorgehen. Letztere, so heißt es, sollen durch den Lärm verschreckt und abgehalten werden. Ob das funktioniert hat, scheint fraglich, denn bis heute machen Chinesen leidenschaftlich gerne Lärm mit Feuerwerk und Teppichkrachern, für die man in anderen Ländern vermutlich einen Waffenschein bräuchte.

Dabei kracht und knallt es ganzjährig bei Hochzeiten, Volksfesten, Beerdigungen, Supermarkteröffnungen oder einfach nur, um einen bösen Geist - vermutlich den Nachbarn - zu verängstigen. Ausgerechnet zu Silvester bleibt es jedoch weitgehend ruhig im ganzen Land, denn das chinesische Neujahr wird erst einen Monat später gefeiert - je nach Mondkalender Anfang Jänner oder Anfang Februar. 2020 fällt es auf den 25. Jänner.

In Liuyang bereitet man sich bereits fieberhaft auf das große Ereignis vor. Die Stadt mit 1,5 Millionen Einwohnern in der südostchinesischen Provinz Hunan ist so etwas wie die Welthauptstadt des Feuerwerks: Mehr als die Hälfte der weltweit verkauften Böller, Heuler oder Feuerwerksraketen wird hier hergestellt, globale Player wie Panda Fireworks haben in der Stadt ihren Firmensitz. "Das chinesische Neujahrsfest ist nach wie vor unser wichtigster Umsatzbringer. Noch im letzten Jahr haben die Chinesen zur Begrüßung des neuen Jahres mehr als 200.000 Tonnen Feuerwerk in die Luft geschossen. Das gesamte Europageschäft ist zum Vergleich nicht einmal halb so groß", sagt Wang Fengyan, stellvertretender Generalmanager von Panda.

Die Zahlen können sich sehen lassen: Insgesamt gibt es in China 2800 Feuerwerk-Fabriken, ihr jährlicher Produktionswert liegt zwischen 60 und 80 Milliarden Yuan (8 und 10 Milliarden Euro). Mit 630 Millionen Euro blieb der Exportwert in den vergangenen Jahren stabil.

Liuyang, Hauptstadt

der Feuerwerksproduktion

Doch in Liuyang wird nicht gefeiert - selbst wenn es an allen Ecken und Enden ständig kracht und das Getöse in den Abendstunden mitunter unerträglich wird. Kunden und Pyrotechniker aus aller Welt sollen von den neuesten Produkten überzeugt werden, dementsprechend ist der Geruch von Schwefel allgegenwärtig. In der Stadt jedoch stehen viele Geschäfte leer, ältere Ladenbesitzer sitzen gelangweilt auf den Straßen und vertreiben sich die Zeit mit Mahjong und Kartenspielen.

"Es ist nicht viel los, und ich habe bereits im letzten Jahr einen Geschäftsrückgang von 60 Prozent hinnehmen müssen. Wenn es weiter so geht, werde ich mein Geschäft wohl auch schließen müssen", erklärt einer von ihnen. Noch vor einigen Jahren gab es in der Stadt ungefähr 900 Fabriken für Pyrotechnik, davon sind knapp 500 übrig geblieben. Viele mussten wegen neuer Sicherheitsauflagen, Umweltschutzmaßnahmen und Druck der Behörden schließen, andere hielten den wirtschaftlichem Schwierigkeiten nicht Stand. Die Branche in China ist im Umbruch, und eine Stadt wie Liuyang, in der fast ein Drittel der Bewohner direkt oder indirekt in der Industrie arbeitet, spürt diese Auswirkungen als erstes.