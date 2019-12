Der Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist besiegelt, der internationale Zank damit aber noch lange nicht beendet. In einem Interview warnte der ukrainische Außenminister Wadim Prystaiko nun Deutschland und Frankreich erneut vor einer Abhängigkeit von Russland. "Ihr Deutschen baut jetzt die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, um eure bisher durch die Ukraine verlaufende Gasversorgung unabhängiger zu gestalten. Aber denkt daran: Die Quelle des Gases bleibt Russland", sagte Prystaiko den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND - Samstagsausgaben).

"Sollten die Russen einmal kein Gas mehr liefern wollen, wären die Ostsee-Leitungen sofort leer", erklärte Prystaiko. "Wir in der Ukraine hätten dann immerhin noch volle Gasspeicher. Und wir garantieren Gaslieferungen über unsere Pipelines."

Russlands Energieminister Alexander Nowak sagte am Freitag die Fertigstellung der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 bis Ende 2020 zu. Ursprünglich war die Fertigstellung für Anfang 2020 geplant, die Inbetriebnahme sollte wenige Monate später erfolgen. Wegen der US-Sanktionen, die US-Präsident Donald Trump vergangene Woche in Kraft gesetzt hatte, werden jedoch Verzögerungen erwartet.

Zwist zwischen Washington und Berlin

Die Pipeline sorgt schon seit geraumer Zeit für Zwist zwischen Washington und Berlin. Die deutsche Regierung kritisierte die US-Sanktionen als "schweren Eingriff" in innere Angelegenheiten. Washington argumentiert dagegen, das vom Gazprom-Konzern angeführte Projekt vergrößere den wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Einfluss Russlands in Europa.

Das Projekt stößt aber auch in Teilen Europas auf Kritik. Befürchtet wird vor allem eine Schwächung alternativer Pipelines und traditioneller Transitländer, etwa der Ukraine. Befürworter der Pipeline argumentieren hingegen, diese erhöhe die Energiesicherheit und sorge für günstige Energiepreise - auch im Vergleich zum teureren Flüssiggas aus den USA.

Russland zahlte fast 3 Milliarden Dollar

Am Freitag war bekannt geworden, dass Gazprom 2,9 Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) an den ukrainischen Konkurrenten Naftogaz zur Beilegung des Streits gezahlt hatte. "In Einklang mit der Entscheidung des Internationalen Schiedsgerichts in Stockholm" vom vergangenen Jahr habe Gazprom die Milliardenzahlung vorgenommen, sagte eine Sprecherin des russischen Energieriesen am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Naftogaz-Chef Jurij Witrenko bestätigte den Empfang der Zahlung. "Ja, die Ukraine hat 2,918 Milliarden Dollar von Gazprom erhalten", schrieb Witrenko im Online-Dienst Facebook. In einer Stellungnahme seines Unternehmens hieß es, die Gespräche beider Seiten über die "Bedingungen der künftigen Zusammenarbeit" würden fortgesetzt.

Im Februar 2018 hatte das Stockholmer Schiedsgericht die Milliarden-Ausgleichszahlung Russlands an die Ukraine angeordnet. Gazprom lehnte die Zahlung zunächst aber ab. Im Rahmen der Verhandlungen zum neuen russisch-ukrainischen Gastransit-Vertrag erklärte sich Gazprom-Chef Alexej Miller diesen Monat schließlich doch zu der Zahlung bereit. Ende vergangener Woche hatten beide Länder das neue Gastransit-Abkommen besiegelt. (afp/apa)