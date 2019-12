Sophie Alena

Es ist ein heißer, windstiller Sommertag in Eswatini. Schon am Vormittag steht die Sonne hoch am Himmel und jedes Staubkorn ist auf der Haut zu spüren, wenn ein vorbeifahrendes Auto den Sand neben der Asphaltstraße aufwirbelt. An dieser Straße, mitten in Pine Valley, steht Zanele Gama-Ngwenya und wartet auf den öffentlichen Bus.

Das Tal, in dem die 54-Jährige lebt, liegt etwa zehn Kilometer von Eswatinis Hauptstadt Mbabane entfernt. Außer der spärlich befahrenen Straße sind von fern nur Kuhglocken zu hören, die sich in den Gesang verschiedener Vogelarten einstimmen. Eilig haben darf man es hier nicht, denn es gibt keine fixen Fahrpläne für die Kombis, wie die öffentlichen Minibusse im südlichen Afrika genannt werden. Manchmal, so erzählt Gama-Ngwenya, dauere es bis zu einer Stunde, bis ein Kombi kommt.

Eswatini war bis zum Jahr 2018 unter dem Namen "Swasiland" bekannt. Der Binnenstaat hat rund 1,1 Millionen Einwohner, umfasst in etwa die Größe der Steiermark und liegt im südlichen Afrika zwischen Südafrika und Mosambik. Internationale Bekanntheit erreichte das Land einerseits als die letzte Monarchie Afrikas und andererseits durch die weltweit höchste HIV-Rate. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leben rund 27 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus. Laut Weltbank zählt Eswatini zu den Ländern, in denen die Kluft zwischen Arm und Reich am größten ist.

Groß ist auch das Glück von Zanele Gama-Ngwenya, denn bereits nach ein paar Minuten kommt der Kombi, der sie für umgerechnet 50 Cent in die Hauptstadt bringt. Sie hat sich den Vormittag von ihrer Arbeit als Haushälterin freigenommen, um in Mbabane ein sogenanntes Mobile-Money-Konto zu eröffnen.

"Mobile Money" heißt in Eswatini eine virtuelle Währung, die von einem Mobilfunknetzbetreiber angeboten wird. Durch diese Technologie soll Menschen, die keinen Anspruch auf ein Bankkonto haben, Zugang zu bargeldlosen Transaktionen über das Mobiltelefon ermöglicht werden. Das eigene Handy fungiert dabei als Bankomatkarte und virtuelles Konto.

In Eswatini gibt es zwei Betreiber, die diese Zahlungsmethode anbieten. Zum einen MTN, ein multinationales Unternehmen, das in mehr als 20 Ländern in Afrika und dem Nahen Osten operiert, zum anderen Eswatini Mobile, dem kleineren Konkurrenten, der sich seit etwas mehr als drei Jahren auf dem Markt behauptet. Um solch ein mobiles Konto zu eröffnen, brauchen Nutzer eine registrierte SIM-Karte und ein funktionstüchtiges Handy, egal ob Smartphone oder älteres Modell. Das Konto selbst ist kostenfrei, Gebühren werden für die Transaktionen erhoben.