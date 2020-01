Die Landwirtschaft ist nur mehr ein Hobby. Das rentiert sich schon lange nicht mehr für mich", sagt Joachim Höllwieser zur "Wiener Zeitung". Er betreibt einen kleinen Bio-Bauernhof mit 15 Rindern in Niederösterreich. Trotz Bio-Boom und Klimakrise verdiene er immer weniger. Und zwar 250 Euro pro Jahr und Tier, wie er sagt. "Ich habe das Kalb um 950 Euro gekauft, es ein Jahr lang gefüttert und gepflegt und es um 1200 Euro weiterverkauft", erklärt er.

Im Durchschnitt isst der Österreicher 12 Kilo Rindfleisch pro Jahr. Zum Vergleich: Ein Einwohner Uruguays kommt auf 58 Kilo pro Jahr. Wenn das umstrittene Mercosur-Abkommen zwischen der EU und vier lateinamerikanischen Staaten in den kommenden drei Jahren in Kraft tritt, könnte er noch weniger verdienen, befürchtet Höllwieser. Denn: Lateinamerika ist der weltgrößte Rindfleischerzeuger. Massenproduzenten mit abertausenden Tieren warten darauf, möglichst viel und zollfrei in der EU abzusetzen. Da kann ein kleiner Bio-Betrieb mit 15 Tieren, zumindest preislich, schwer mithalten. "Schon jetzt bekommt man argentinisches Rinderfilet um 19 Euro pro Kilogramm", sagt der Landwirt. Heimisches Biofilet kostet rund 40 Euro pro Kilogramm. Die hohen Bio-Standards und Auflagen an Tierhaltung und Futter machen die Produktion hierzulande teuer.

EU-Kritik an Mercosur

© M. Hirsch

Seit 1999 verhandelt die EU mit den südamerikanischen Staaten ein Handelsabkommen. Im Sommer hat sich die EU-Kommission mit der Gegenseite auf einen vorläufigen Entwurf geeinigt. Darin vorgesehen sind zum Beispiel Exportquoten für Rindfleisch von 99.000 Tonnen pro Jahr; Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hatte zunächst 400.000 Tonnen gefordert. Das ist immer noch zu viel, meinen heimische Landwirte.

In Österreich, aber auch in Frankreich, Irland, Belgien und Polen regt sich Widerstand gegen den Mercosur-Vertrag. Im September hat der Nationalrat mit Ausnahme der Neos ein Veto gegen das Abkommen fixiert und verpflichtet damit die zukünftige Regierung zu einem Nein auf EU-Ebene. Das Veto könnte aber auch wieder aufgehoben werden beziehungsweise das Abkommen trotz Einstimmigkeitsprinzip eingeschränkt in Kraft treten. Der Freihandelsvertrag gilt aber in beide Richtungen und findet auch Zustimmung. Vor allem Deutschland pocht auf ein baldiges Inkrafttreten. Die dortige Automobilindustrie wittert große Absatzchancen. Davon würden wiederum heimische Zulieferbetriebe profitieren, deren Hauptauftraggeber die großen deutschen Autohersteller sind. Die Öffnung für Babynahrung, Spirituosen und Oliven würde zudem den europäischen Landwirten zugute kommen.