New York. Die Tötung von Qassem Soleimani, einem der wichtigsten iranischen Generäle, durch die USA hat sich am Freitag auch deutlich auf die Finanzmärkte ausgewirkt. Anleger fürchteten eine Unterbrechung des Rohöl-Nachschubs. Der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee stieg zeitweise um bis zu 4,9 Prozent auf 69,50 Dollar je Barrel (159 Liter). Das ist der größte Anstieg seit den Angriffen auf saudiarabische Förderanlagen im vergangenen September.

"Dieser Konflikt hat das Potenzial, politisch und wirtschaftlich extreme Turbulenzen auszulösen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Entsprechend scheuten Anleger das Risiko und trennten sich von Aktien. Marktteilnehmer machten angesichts der unsicheren Lage nach der jüngsten Kursrallye nun Kasse, sagte Analyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets. In Europa sanken sowohl EuroStoxx50 als auch der Frankfurter DAX und der Wiener ATX. Auch an der New Yorker Börse ging es zu Handelsbeginn leicht bergab.

Investoren suchten nach sicheren Anlagehäfen und griffen zu Gold, Staatsanleihen und den Währungen der Schweiz sowie Japans. So stieg Gold auf ein Vier-Monats-Hoch von 1551 Dollar je Feinunze.