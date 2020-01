WZ Online

Die Eskalation im Nahen Osten treibt den Goldpreis weiter nach oben. In der Nacht auf Montag stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 1.588,13 US-Dollar (1.424,72 Euro) und damit auf den höchsten Stand seit 2013. Bis zum Morgen bröckelte der Kurs zwar wieder etwas ab, lag aber mit 1.577,26 Dollar immer noch um 1,61 Prozent über dem Schluss vom Freitag.

Damit setzte sich der Kursanstieg der vergangenen Tage infolge der von US-Präsident Donald Trump angeordneten Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani fort. Gold ist bereits seit einigen Wochen wieder verstärkt als Krisenwährung gefragt. Anfang Dezember vergangenen Jahres hatte die Feinunze rund 1.450 Dollar gekostet.

Brent-Ölpreis verteuert sich um 1,8 Prozent

Auch der Brent-Ölpreis hat am Montag weiter von den geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran profitiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 1,81 Prozent höher bei 69,84 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag war er zuletzt mit 68,60 Dollar gehandelt worden.

Die Aufwärtsbewegung am Ölmarkt setzte sich damit vor dem Hintergrund der Spannungen am Golg fort. Der Brent-Ölpreis stand so hoch wie zuletzt im September nach Angriffen auf Öleinrichtungen in Saudi-Arabien.

"Die Nachrichten vom Wochenende deuten auf eine weitere Eskalation hin", heißt es in einer Einschätzung der Commerzbank unter Verweis auf den angekündigten vollständigen Rückzug des Irans aus dem Atomabkommen sowie den irakischen Parlamentsbeschluss, wonach alle ausländischen Truppen das Land verlassen sollen. "Angesichts dieser Nachrichtenlage ist der Weg für einen weiteren Anstieg der Ölpreise vorgezeichnet, auch wenn es bislang noch nicht zu Angebotsausfällen gekommen ist", so die Commerzbank-Analysten.

Yen und Franken sind weiter gefragt

Der Euro hat sich am Montag nach den Kursturbulenzen zu Beginn des Jahres vorerst stabilisiert. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1160 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1147 Dollar festgesetzt.

Die jüngste Zuspitzung der Lage im Nahen Osten bleibt das bestimmende Thema am Devisenmarkt. In der Früh konnte der Schweizer Franken im Handel mit allem wichtigen Währungen zulegen. Auch der japanische Yen zählte zu den Gewinnern. Beide Währungen werden von Investoren als sichere Anlagehäfen geschätzt.

"Die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran lässt die Risikoaversion an den Finanzmärkten schon wieder ansteigen", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Ihrer Einschätzung nach dürfte sich US-Präsident Donald Trump im Wahljahr gegenüber seiner Wählerschaft gut verkaufen wollen. "Leider spricht das für weiterhin unruhige Zeiten und erhöhte Unsicherheit an den Finanzmärkten, die immer mal wieder die Flucht in sichere Häfen schüren können." (dpa/reuters/apa/kle)