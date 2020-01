WZ Online

Die Europäische Zentralbank (EZB) feilt zu Beginn des neuen Jahrzehnts an ihrer Strategie in der Geldpolitik. Seit Jahren jagt sie ohne Erfolg dem selbst gesteckten Ziel einer Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent hinterher. Da der letzte Strategiecheck 17 Jahre zurückliegt, scheint die Zeit reif für eine solche "Generationenaufgabe", so ZEW-Notenbank-Experte Friedrich Heinemann.

Angesichts der zuletzt offen zutage getretenen Differenzen im EZB-Rat über die Ausrichtung der Geldpolitik werde dies "die erste große Moderationsaufgabe" für die neue Notenbank-Chefin Christine Lagarde. Der Startschuss fällt im Jänner - vor Ende 2020 soll die Überprüfung abgeschlossen sein.

Für Notenbanken ist das Inflationsziel die alles entscheidende Größe. Denn ihre Aufgabe ist es, für stabile Preise zu sorgen. Was dies zahlenmäßig genau bedeutet, wird über das Inflationsziel festgelegt. Eine Notenbank versucht mit ihren Mitteln die tatsächliche Preisentwicklung so zu beeinflussen, dass diese ihrem Ziel entspricht. Zentral ist die Überlegung, dass die Verbraucher den Währungshütern auch zutrauen, dies zu erreichen und ihr Kaufverhalten entsprechend ausrichten. Dabei dürfen Preise weder dauerhaft fallen, was die Konjunktur abwürgen würde, noch darf die Inflation ins Kraut schießen. Um die zwei Prozent galt daher bisher als Stabilitätsmarke und damit als "Goldstandard". Deshalb kommt dem Inflationsziel eine so große Bedeutung zu. Änderungen an der wichtigsten Richtgröße einer Notenbank sind daher stets große Umwälzungen.

EZB-Präsidentin Lagarde dürfte dabei auch auf ihre Notenbank-Kollegen in Washington schielen. Diese nehmen bereits seit einiger Zeit ihre Vorgehensweise unter die Lupe. Auch die Bilanz der Fed bei ihrem Inflationsziel von zwei Prozent fiel zuletzt eher bescheiden aus. In Zeiten der Digitalisierung und den damit verbundenen Vergleichsmöglichkeiten im Netz sowie der fortschreitenden Globalisierung fast aller Wirtschaftszweige deutet vieles auf ein anhaltend gedämpftes Inflationsniveau hin. "Es gibt schon seit längerem Anzeichen dafür, dass die Inflation im Trend zurückgeht", sagt der Wirtschaftsforscher Torsten Schmidt vom Essener Institut RWI. "Die Hochinflationszeiten sind erst einmal vorbei." Dem wollen die Währungshüter auf beiden Seiten des Atlantiks Rechnung tragen.