Das boomende Geschäft mit SUV hat BMW im vergangenen Jahr zu einem weiteren Absatzrekord verholfen. Die neuen oder überarbeiteten BMW X-Modelle hätten mit einem Absatzplus von 21 Prozent auf knapp 959.000 Fahrzeuge signifikant zum Wachstum beigetragen, teilte der deutsche Autobauer mit.

Der Konzern wetteifert mit Daimler um die Führungsrolle im Oberklassesegment. Nota wertete die Summe von 2,52 Millionen Autos der Marken BMW, Rolls-Royce und Mini als Beleg dafür, dass der Konzern "weiterhin der weltweit führende Premiumhersteller" sei. Dagegen hatte Daimler-Chef Ola Källenius auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas den Anspruch erhoben, "die Marke Nummer eins in unserem Segment" zu führen. Dies traf bisher im Vergleich der Kernmarken BMW und Mercedes-Benz zu - ohne die Daimler-Marke Smart.

SUV-Boom in Österreich

SUVs sind auch in Österreich sehr beliebt, der Boom hält weiter an. Einer Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zufolge habe sich der Anteil der SUV und Geländewagen bei den Neuwagen in diesem Jahrzehnt fast verdreifacht. "Während im Jahr 2010 nur einer von acht Neuwagen ein SUV oder Geländewagen war, ist es heute bereits einer von drei", heißt es.

Der damit einhergehende höhere reale Spritverbrauch der SUV und damit der höhere CO2-Ausstoß erschwere jedoch das Erreichen der Klimaziele", so VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen. Gefördert werde der Kauf der großen Modelle unter anderem von der Steuerbegünstigung bei Diesel. Rund zwei Drittel der großen SUV fahren laut VCÖ mit Diesel. Der Verband plädiert daher für einen Abbau dieser Steuerbegünstigung. (apa)