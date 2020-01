Die europäische Landwirtschaft befindet sich in der Krise. Zwischen 2005 und 2015 gab es ein Minus von vier Millionen Bauern in der Europäischen Union, das sind 1000 Bauern pro Tag weniger. Laut dem europäischen Statistikamt sind es heute nur noch 10,3 Millionen landwirtschaftliche Betriebe. Auch in Österreich ist die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe gesunken. Seit dem EU-Beitritt im Jahr 1995 reduzierte sich der Bestand von 239.000 auf rund 160.000.

Der Klimawandel mit vermehrter Trockenheit, steigenden Temperaturen sowie Wetterextremen erschwert den Beruf darüber hinaus. Zu all dem wollen einige EU-Nettozahler, darunter Österreich, ihre Mittel für das kommende EU-Budget kürzen. Die Leidtragenden wären die Bauern, die derzeit ein Drittel der gesamten Förderungen bekommen.

Im Gespräch erklärt der neue EU-Agrarkommissar, Janusz Wojciechowski, wie er die Probleme lösen will:

"Wiener Zeitung": Herr Wojciechowski, mehrere Nettozahlerstaaten, darunter Österreich, lehnen eine Erhöhung ihres EU-Beitrages ab und wollen bei einem Prozent des Bruttonationaleinkommens bleiben. Gleichzeitig fordern sie einen wirksamen Außengrenzschutz, der Geld kostet. Werden die Bauern hohe Einschnitte befürchten müssen?

Janusz Wojciechowski: Im Gegensatz zu den von Ihnen angesprochenen Mitgliedsstaaten hat die EU-Kommission eine andere Position. Wir fordern 1,11 Prozent, das Europäische Parlament fordert sogar 1,3 Prozent. Es liegt also an den Mitgliedsstaaten, ihre Position zu verbessern, vor allem, wenn wir den Bauern bei ihren Herausforderungen im selben Maß helfen wollen wie bisher. Sie haben eine ordentliche Unterstützung verdient.

Sind Sie zuversichtlich, dass Österreich & Co. ihre Haltung ändern werden?

Es gab zuletzt positive Signale von den deutschen, französischen und spanischen Agrarministern. Und ich war froh zu hören, dass sich auch die österreichische Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger für ein höheres Budget innerhalb der Regierung einsetzen will. Nur gemeinsam können wir bessere Bedingungen für kleine und mittlere Höfe, die es besonders schwer haben, umsetzen.

Die EU gilt in den Mitgliedstaaten als bürokratischer Beamtenapparat. Auch Biobauern kritisieren den hohen Papieraufwand, um etwa ein Zertifikat zu bekommen. Was sagen Sie dazu?