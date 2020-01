Andrea Jeska

Kojo Lakusic und seine Frau Ajda leben mit Fuchs und Wolf. So jedenfalls, sagt Lakusic, käme es ihm vor, seit der größte Teil der Bewohner seines Dorfes Lijeva Rijeka fortzog. Nur die Alten seien geblieben - und gestorben. Die Häuser der ehemaligen Nachbarn stehen leer, der Lebensmittelladen ist geschlossen. Krank werden, witzelt Lakusic, dürfe man nur noch an Montagen, dann nämlich käme ein "Besuchsdoktor" vorbei.

Lakusic und seine Frau leben von den 127 Euro Pension, die er aus der Zeit bezieht, als er Fabrikarbeiter in der Hauptstadt war, die damals noch Titograd hieß. Ohne die Kühe, zwei Schweine und einen Gemüsegarten würde das zum Sattwerden nicht reichen. Das Haus hat Lakusic selber gebaut aus Felssteinen und dem Holz der umliegenden Wälder. Die viele Arbeit hat die Hände des 67-Jährigen breit und schwielig werden lassen, die Haut in seinem Gesicht ist gefaltet wie eine Ziehharmonika.

Lijeva Rijeka ist ein Bergdorf in Montenegro, gelegen zwischen der Hauptstadt Podgorica und der Kleinstadt Kolasin. Von der Europastraße 80, die von Podgorica aus in den Norden läuft, schlängelt sich die Landstraße P19 in scharfen Serpentinen bergan, verliert sich in Wäldern und durchläuft Dörfer, in denen Armut und Verlassenheit hausen wie böse Geister. Vom Tourismusboom, den Montenegro besonders an seiner Küste in den vergangenen Jahren erlebt, ist hier nichts zu spüren. Und auch von keiner anderen Entwicklung.

Chinas Staatsbank verhilft zum Traum von der Autobahn

127 Euro Pension: Kojo Lakosic und seine Frau. - © Fabian Weiss

Unweit der Kreuzung zwischen der E80 und der P19 ziehen sich Narben über die Berge. Baumaschinen fahren hin und her. Bauschutt und Aushub lagern dort, wo der Wald kahl geschlagen wurde. Hier, bei der Stadt Smokovac, beginnt der erste 43 Kilometer lange Bauabschnitt der insgesamt 163 Kilometer langen Bar-Boljare-Autobahn, die nach ihrer Fertigstellung den montenegrinischen Hafen Bar mit Serbien verbinden soll. Zum Transport von Gütern, zur Ankurbelung des Tourismus, zur Belebung des wirtschaftlich schwachen Norden des Landes. Denn Montenegro hat als einziges europäisches Land bislang nur Schnellstraßen durch die gebirgige Region oder entlang der Küste, auf denen ein zügiges Vorankommen kaum möglich ist. Die Autobahn ist, da ist man sich in Montenegro einig, dringend vonnöten.

Verträge mit "teuflischen Details": ein chinesischer Arbeiter auf dem Moracica-Viadukt der Autobahn nahe Podgorica. - © Fabian Weiss

Doch die Umstände und Folgen des Baus sind heftig umstritten. Nie hätte Montenegro ein solches Infrastrukturprojekt selber bewältigen können. Nicht einmal 14.000 Quadratkilometer groß (zum Vergleich: Tirol erstreckt sich über 12.600 Quadratkilometer), mit einer Einwohnerzahl von 626.000, gehört es zu den ärmsten Staaten Europas. Die Autobahn war lange nur Traum - bis 2014 die chinesische staatliche Exim-Bank einen Kredit von gut 800 Millionen Euro offerierte, um einen Teilabschnitt zu bauen. Die Bedingungen: Das halbstaatliche chinesische Unternehmen CRBC übernimmt die Bauausführung, dafür werden 3000 Arbeiter sowie Maschinen ins Land gebracht - Letztere zollfrei.