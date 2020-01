Während die beiden ersten Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem Coronavirus in Wien negativ beurteilt wurden - weitere Menschen werden aber derzeit noch untersucht -, hat die Ausbreitung der Lungenkrankheit bereits erste wirtschaftliche Konsequenzen. So sank beispielsweise der Ölpreis zu Wochenbeginn, was laut Ökonomen eine unmittelbare Folge ist.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete Montagfrüh 59,35 US-Dollar (53,78 Euro). Das waren 1,34 Dollar weniger als zum Wochenschluss. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 1,27 Dollar auf 52,92 Dollar. Die Ölpreise setzten damit ihre Talfahrt der vergangenen Woche fort.

Eine weitere Ausbreitung des Coronavirus könnte laut Ökonomen gravierende wirtschaftliche Auswirkungen haben und die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. In China ist die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit bis Montag um 24 auf 80 gestiegen. Innerhalb eines Tages kletterte die Zahl der bestätigten Infektionen um mehr als 700 auf 2744, wie das Staatsfernsehen unter Berufung auf die chinesischen Behörden berichtete. Mit den rund 50 Fällen außerhalb Chinas sind damit bisher fast 2800 Fälle weltweit bestätigt. Die Zahl der Infizierten dürfte weiter stark steigen, da es rund 5800 Verdachtsfälle gibt, bei denen die Diagnose noch nicht abgeschlossen ist.

Weitere Untersuchungen in Wien

In Hongkong, Taiwan und Macao gibt es 17 bestätigte Erkrankungen - in anderen Ländern Dutzende mehr. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtete, war die große Mehrheit der außerhalb Chinas Erkrankten zuvor in der besonders schwer betroffenen Metropole Wuhan in Zentralchina gewesen, dem Ausgangsort der Epidemie. In den USA wurden zwei neue Fälle in Kalifornien und Arizona bestätigt, wie die US-Gesundheitsbehörde berichtete. Damit steigt die Zahl in den USA auf fünf.

Bei einem der neuen Fälle bestätigte das Gesundheitsamt in Orange County bei Los Angeles, dass die Person zuvor von einer Reise nach Wuhan zurückgekehrt war.

In Wien ist vorerst noch kein Fall bestätigt. Weder eine chinesische Flugbegleiterin, noch eine chinesische Staatsbürgerin, die zuletzt auf Heimaturlaub war und Symptome zeigte, wurden positiv getestet. Allerdings gibt es bereits zwei neue Verdachtsfälle, die derzeit überprüft werden. (apa/dpa)