Nur gut ein Jahr nach der fatalen Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers, deren spektakulärer Zusammenbruch eine globale Finanzkrise auslöste, trieb das volkswirtschaftlich kaum ins Gewicht fallende Griechenland Ende 2009 plötzlich Regierungschefs, Zentralbankern und Top-Managern im Rest des Euroraums Sorgenfalten auf die Stirn. Schaute man zuvor mit Bangen nach New York, rückte auf einmal Athen in den Fokus.

Was folgte, ist bekannt: Im Gegenzug für die Bereitstellung von Krediten von kumuliert 277,6 Milliarden Euro ab Mitte 2010 bis August 2018 hatten auf Geheiß der neuen, öffentlichen Griechenland-Gläubiger Europäische Union (EU), Europäische Zentralbank (EZB) und Internationaler Währungsfonds (IWF) die griechische Regierung rigorose Sparauflagen durch Athens Parlament durchzupeitschen und umzusetzen.

Die Griechen hatten buchstäblich jeden Kredit verspielt: Faktisch unterlag Athen fortan der europäischen Zwangsverwaltung. Wütende Proteste der einheimischen Bevölkerung hin, die Abwahl von mehreren Athener Regierungen und ein Referendum mit einem schnell verpufften Sieg der Spargegner: die Hellenen spurten. So viel wie die Griechen sparte keiner in Europa. Hatte das griechische Staatsdefizit im Gruseljahr 2009 eine Rekordmarke von 15,1 Prozent erreicht, drehte es ab 2016 ins Plus. Darin ist auch der Schuldendienst inkludiert. Eine Herkulesleistung.

Der damalige griechische Finanzminister Yaris Varoufakis (l.) und sein Pendant EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici bei Verhandlungen auf dem Höhepunkt der Krise im Jahr 2015. - © afp/Dunand

Rechnet man den Schuldendienst heraus, erwirtschaftet Hellas ab 2016 kontinuierlich einen primären Haushaltsüberschuss von sogar über 3,5 Prozent (2016: plus 3,6 Prozent/2017: plus 3,9 Prozent/2018: plus 4,3 Prozent). Auch heuer wird das so sein. Die Griechen sind nun Musterschüler im Sparen.

Die Schattenseite dieses Sparkurses war der kolossale Wirtschaftseinbruch. Hellas‘ Wirtschaftsleistung sank bis 2013 um ein Viertel. Massenarbeitslosigkeit und Massenarmut entwickelten sich rasch. Wer konnte, der machte sich aus dem Staub, um der Großen Depression auf Griechisch zu entkommen.

Raus aus dem Rettungsschirm

Zwar schlüpfte Griechenland am 20. August 2018 wieder aus dem Euro-Rettungsschirm. Doch die Griechen rappeln sich erst allmählich wieder auf - und dies von einem deutlichen niedrigeren Niveau. Erst Anfang 2030er Jahre wird das Euro-Sorgenkind wieder ein BIP mit Vor-Krisen-Niveau erreicht haben, rechnen Experten vor. Falls alles gut geht.

Doch wie sieht es zehn Jahre nach dem Beinahe-Crash in Sachen Staatsschuld aus? Droht irgendwann erneut ein Zahlungsausfall in Athen? Ist ein neues griechisches Drama zu befürchten?