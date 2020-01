WZ Online

Der ehemalige Seat-Chef Luca de Meo wird neuer Vorstandschef von Renault. Der Aufsichtsrat berief den 52-Jährigen am Dienstag erwartungsgemäß an die Spitze des französischen Autobauers. De Meo soll seinen Posten bei Renault ab 1. Juli antreten. Der gebürtige Italiener war bei Renault bereits seit mehreren Wochen heiß gehandelt. Streitigkeiten um die Auflösung seines Vertrags bei VW und eine strenge Wettbewerbsverbotsklausel sollen laut Insidern den Wechsel erschwert haben. De Meo war der Anfang des Monats als Chef der spanischen VW-Tochter Seat zurückgetreten.

Der verzögerte Antritt als CEO könnte sich für Renault als Nachteil erweisen. Denn der französische Autobauer bemüht sich derzeit um eine Erneuerung seiner Partnerschaft mit dem japanischen Autobauer Nissan und will möglichst wenig Zeit verlieren. Die Allianz, zu der auch Mitsubishi gehört, bröckelt seit dem Rausschmiss von Carlos Ghosn, der bis dahin alle Fäden in der Hand hielt. Der einst gefeierte Manager war im Herbst 2018 von japanischen Behörden festgesetzt und angeklagt worden. Er steht in Japan wegen Untreue und finanziellen Fehlverhaltens beim Renault-Partner Nissan unter Anklage. Ghosn (65) hatte sich kurz vor Silvester unter spektakulären Umständen in den Libanon abgesetzt.

de Meo führte Seat zurück in die Gewinnzone

Seine Karriere hat de Meo einst bei Renault begonnen, bevor er zu Toyota und anschließend zu Fiat wechselte, wo er die Wiederbelebung des legendären Kleinwagens Fiat 500 vorantrieb. De Meo spricht fünf Sprachen. Seit 2009 arbeitete er bei Volkswagen. Vor gut vier Jahren war er Chef der spanischen Marke Seat geworden, die er mit neuen Modellen in die Gewinne zurückführte.

Als Renault-Chef muss de Meo den französischen Autokonzern auf Trab bringen, der durch den Zusammenschluss des Rivalen Peugeot mit Fiat Chrysler in Zugzwang geraten ist. Von ihm erhoffen sich die Franzosen auch, dass er das Bündnis mit Nissan und Mitsubishi mit neuem Leben füllt. Wegen der unterschiedlichen Kulturen zwischen den asiatischen Unternehmen und den Franzosen wird dafür viel Fingerspitzengefühl nötig sein. Alle Autobauer stehen derzeit zudem unter Druck, die schärferen Klimavorgaben in der EU zu erfüllen. Mitsubishi ist überdies in Deutschland mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Dieselmanipulation konfrontiert. (apa, reuters)