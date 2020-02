Simone Schlindwein

Auf dem Flugfeld inmitten der ugandischen Hauptstadt Kampala werden Ausstellungszelte errichtet, Werbebanner angebracht, Lautsprecher montiert. "Ihr sucht nach Arbeit? Ihr wolltet schon immer mal ins Ausland?", dröhnt eine Werbestimme.

Ugandas Ministerium für Arbeit hält gemeinsam mit dem Verband der Rekrutierungsfirmen (UAERA) eine Messe ab. Das Ziel: Ugandern auf dem globalen Arbeitsmarkt einen Job zu vermitteln. "Wir suchen Fahrer, Kindermädchen, Altenpflegerinnen oder Sicherheitskräfte", steht auf einem Banner. "Wir haben Jobs in Dubai, Saudi-Arabien, Jordanien oder Oman!", ist auf einem weiteren Plakat zu lesen.

Olivia Nataluswata lässt sich am Stand der Firma Sipi Contours einen Flyer aushändigen. Manager Robert Kaconco verwickelt sie in ein Gespräch: "Wir bieten monatliche Gehälter bis zu zwei Millionen Schilling - steuerfrei." Das sind umgerechnet knapp 500 Euro. Nataluswata macht große Augen. "Das ist vielversprechend." Die 25-jährige Mutter arbeitet derzeit in einem Supermarkt in Zwölf-Stunden-Schichten. Dabei verdient sie 85 Euro monatlich, ein Standardgehalt. Bisher habe dies ausgereicht, weil ihr Mann einen guten Job hatte, erzählt sie. "Doch die Firma ist pleite und hat seit vier Monaten nicht bezahlt."

Jobs in Dubai, Saudi-Arabien oder Jordanien bieten die Rekrutierer bei einer Messe in Kampala an. - © Schlindwein

"Welche Arbeitsbedingungen bieten Sie?", fragt die Frau. Der Manager nickt. Auf diese Frage war er vorbereitet.

Im September erst wurden die Leichen von fünf Ugandern nach Hause geflogen. 23 Frauen wurden im Juli auf Regierungskosten aus Jordanien ausgeflogen. Weitere 53 junge Frauen hatten sich nur wenige Tage danach in die ugandische Botschaft in Dubai gerettet. Als sie in Uganda aus der Maschine stiegen, weinten die meisten.

Todesursache Suizid

Bereits im Jahr 2017 veröffentlichte ein Untersuchungsausschuss die Zahl von 48 toten Ugandern. "Die Haupttodesursache war - in 35 Fällen - Suizid", heißt es im Bericht. "Die übrigen Menschen starben durch Herzinfarkte, traumatische Schocks, Unfälle, Vergiftungen, Herzprobleme, Mord, Ertrinken, Meningitis und Komplikationen ausgelöst durch Aids."

Eine der Rückkehrerinnen aus Jordanien ist Doreen Maghezi. Die 37-jährige alleinerziehende Mutter war halb bewusstlos, als sie im Juli aus dem Flugzeug getragen wurde. Zwei Wochen lang lag sie daraufhin im Krankenhaus. Neben starker Dehydration durch eine Typhusinfektion wurde auch eine Vergiftung durch Schwermetalle diagnostiziert. "Ich wäre fast gestorben", sagt Maghezi unter Tränen.