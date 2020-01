WZ Online

Die US-Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo zuletzt stabilisiert, 2019 jedoch das von Präsident Donald Trump gesetzte Ziel verfehlt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im vierten Quartal 2019 auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent und damit exakt in derselben Geschwindigkeit wie im Sommer. Die Ausgaben der privaten Haushalte stiegen jedoch mit 1,8 Prozent nicht mehr so stark wie im Sommer mit damals 3,2 Prozent.

Im Gesamtjahr 2019 legte das US-BIP um 2,3 Prozent zu und verfehlte damit das von Trump ausgegebene Ziel von drei Prozent deutlich. Der Republikaner, der im November seine Wiederwahl anstrebt, drängt die unabhängige Notenbank (Fed) immer wieder zu einer lockereren Geldpolitik. Zuletzt warf er ihr in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum vor, sie habe die Zinsen zu schnell angehoben und zu langsam gesenkt. (apa,reuters)

Die Fed hat am Mittwoch ungeachtet der Zwischenrufe Trumps entschieden, den Leitzins in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent zu halten. Das moderate Wirtschaftswachstum und die stabile Lage am Arbeitsmarkt bestärken die Währungshüter in ihrer Ansicht, dass derzeit kein Kurswechsel nötig sei.

