Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekräftigt die Ablehnung Österreichs des derzeit vorliegenden Plans für eine Finanztransaktionssteuer (FTT). "Ich bin sicher, dass sich die deutsch-französischen Vorschläge zur Finanztransaktionssteuer, die auch von Herrn (Finanzminister Olaf) Scholz vertreten werden, so nicht durchsetzen. Wir werden jedenfalls alles tun, um das zu verhindern", sagte Kurz der Zeitung "Welt".

Kurz trifft am heutigen Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Die Pläne aus Berlin und Paris hätten mit den ursprünglichen Vorschlägen aus zahlreichen EU-Ländern nichts mehr zu tun, sagte er der "Welt". "Wir sind dagegen, hochspekulative Geschäfte und Derivate von einer Finanztransaktionssteuer auszunehmen und stattdessen die Realwirtschaft und die Kleinanleger zu bestrafen", so Kurz. "Wir wollen die Spekulanten besteuern, nicht die Sparer, die in Zeiten einer Niedrigzinspolitik zur Altersvorsorge in Aktien investieren."

FDP stimmt Kurz' Kritik zu

Über eine FTT wird auf EU-Ebene seit 2011 verhandelt. Einige Länder versuchten, die Abgabe per "vertiefter Zusammenarbeit" einzuführen. Scholz (SPD) hatte seinen EU-Kollegen einen Vorschlag vorgelegt, der vorsieht, dass bei Aktienkäufen eine Steuer von 0,2 Prozent anfällt. Bisher sollen nicht alle Finanzgeschäfte besteuert werden. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hatte bereits im Jänner mit einem Ausstieg aus dem Vorhaben gedroht, sollten die Pläne nicht geändert werden.

Für seinen Widerstand gegen die Pläne der deutschen Regierung für eine FTT hat Kurz am Montag Zustimmung von der FDP erhalten. "Es ist gut, dass Sebastian Kurz die Scholz’sche Aktionärssteuer nicht mitträgt und der Bundesregierung den Irrsinn dieser Steuer aufzeigt", sagte die Vorsitzende des Bundestags-Finanzausschusses, die FDP-Abgeordnete Bettina Stark-Watzinger. Sie erwarte nun von Merkel, "dass sie ihr Schweigen bricht und endlich dieses schädliche Vorhaben der Finanztransaktionssteuer stoppt", so Stark-Watzinger. "Die Finanztransaktionssteuer gehört begraben."

Minister Scholz rechnet nach eigenen Angaben mit 1,5 Milliarden Euro jährlich aus der anvisierten Steuer auf Aktiengeschäfte. Er will die Grundrente zumindest teilweise aus dieser Steuer finanzieren. Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Grundrente zum Jänner 2021 einführen.Unter anderem wegen der ungeklärten Finanzierung gibt es in der Union aber inzwischen Erwägungen, die Einführung um ein halbes Jahr zu verschieben. (dpa/reuters/afp/kle)