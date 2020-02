WZ Online

In China sind die Verbraucherpreise, vor allem für Lebensmittel, im Jänner im Vorjahresvergleich um 5,4 Prozent gestiegen, wie das chinesische Statistikamt am Montag mitteilte. Das war der höchste Anstieg seit Ende 2011. Die Epidemie beeinträchtigt die Produktion und Verteilung von Lebensmitteln.

Die Inflation in China war bereits vor Ausbruch der Epidemie hoch - was vor allem am starken Anstieg der Preise für das beliebte Schweinefleisch liegt. Grund dafür ist die starke Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in der Volksrepublik. Im Jänner verdoppelte sich der Preis für Schweinefleisch im Vorjahresvergleich: Er stieg laut Statistik um 116 Prozent.

Dazu kommt, dass der Konsum im Jänner wegen des Neujahrsfestes Ende des Monats stark zulegte - die Chinesen kaufen zum Fest viel ein. Die Ausbreitung des Coronavirus verschärfte die Lage: Viele Straßen sind gesperrt, ganze Städte abgeriegelt, viele Menschen hamstern Lebensmittel. Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt etwa stiegen im Jänner um ein Fünftel (20,6 Prozent); darunter die für frisches Gemüse um rund 17 Prozent.

Angesichts der immer weiter um sich greifenden Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie sollte Chinas Notenbank laut einem Berater Zinssenkungen erwägen. Damit solle es Firmen erleichtert werden, schwierige Zeiten durchzustehen, sagt Zentralbank-Berater Ma Jun der chinesischen Zeitung "Global Times".

Laut Insidern wird die Notenbank wohl am 20. Februar den Leitzins kappen und binnen Wochen auch die Reserveanforderungen für die Banken (RRR) weiter lockern. Damit soll mehr Geld für die Kreditvergabe losgeeist werden.

Unternehmen nehmen Produktion wieder auf

Tesla, Daimler und Ford hatten angekündigt, die Produktion in ihren Fabriken am Montag wieder aufzunehmen. Der Unterhaltungselektronikkonzern Samsung plant, die Produktion in seiner TV-Fabrik im chinesischen Tianjin am 17. Februar hochzufahren. Der Betrieb in einem Haushaltsgerätewerk in China sollte am Montag wieder starten. Auch der taiwanesische Apple-Zulieferer Foxconn darf einem Insider zufolge die Produktion in China teilweise wieder aufnehmen. Die chinesische Zentralbank hat unterdessen eine Reihe von Schritten zur Unterstützung der Wirtschaft eingeleitet und zusätzliche Milliarden in den Markt gepumpt. Laut Insidern wird die Notenbank wohl am 20. Februar den Leitzins kappen und binnen Wochen auch die Reserveanforderungen für die Banken weiter lockern. Damit soll mehr Geld für die Kreditvergabe losgeeist werden. (apa, reuters)