Nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus (2019-nCoV) kehrte China am Montag nur langsam zur Normalität zurück. Menschen machten sich wieder auf den Weg zur Arbeit in den Büros und Fabriken des Landes, nachdem die Regierung einige Restriktionen lockerte. In dem Land gab es bisher mehr als 900 Todesopfer bei bisher 40.171 Erkrankten. Am Sonntag wurden 97 Todesfälle gemeldet.

Chinas Präsident Xi Jinping erklärte im Fernsehen, dass die Regierung verhindern werde, dass es wegen des Virus zu Massenkündigungen kommt. Wie das Fernsehen weiter berichtet, strebt die Führung zudem an, ihre wirtschaftlichen und sozialen Ziele für heuer zu erreichen. Das Land werde den Kampf gegen den Virus-Ausbruch gewinnen, so Jinping.

Der Krankheitserreger hat sich inzwischen auf mindestens 27 Länder und Regionen ausgebreitet, wo sich mehr als 330 Menschen ansteckten. Alle sechs Österreicher, die am Sonntag im Rahmen einer von Großbritannien organisierten Rückholaktion aus Wuhan in die Heimat gebracht worden sind, wiesen keine Hinweise auf eine Infektion mit dem Virus auf. Das ergaben die ersten Tests, wie man vonseiten der Behörden in Wien am Montag mitteilte. In Österreich wurde bisher kein Fall der neuen Viruserkrankung registriert.

Der börsennotierte Nahrungsmittelkonzern Agrana betreibt in China drei seiner weltweit 57 Werke. Zwei Werke stehen noch still und es gibt ein internes Dienstreiseverbot im Konzern für Reisen von und nach China. Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S fährt seine Produktion im Werk in Shanghai wieder hoch. Bei dem aus zwei Werken bestehenden Standort Chongqing hingegen stehe Anlage II noch still, sagt ein Konzernsprecher.

Die britische Regierung erklärte das Virus am Montag zu einer "ernsten und unmittelbaren Gefahr" für die öffentliche Gesundheit. Die chinesische Provinz Hubei und die Stadt Wuhan, die als Ursprung des Erregers gelten, stufte sie als "Infektionsgebiet" ein. Ein Expertenteam unter der Leitung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) befand sich am Montag auf dem Weg nach Peking, um die Lage zu beurteilen. Der Wissenschafter Wu Fan von der Fudan Universität in Schanghai erklärte, es gebe Hoffnung, dass die Ausbreitung des Virus bald einen Wendepunkt erreichen könnte. "Die Lage stabilisiert sich", sagte er mit Blick auf Shanghai, wo es 300 Krankheitsfälle und einen Toten gab.

Ausbrüche bisher nur "Spitze des Eisbergs"?

Der Chef der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, warnte, die bisher bekannten Fälle außerhalb Chinas könnten nur "die Spitze des Eisbergs" sein. Tatsächlich könnten sie auf eine weitaus größere Ausbreitung des Erregers hindeuten, schrieb er am Sonntag auf Twitter.

Am Donnerstag findet in Brüssel ein Sonderrat der EU-Gesundheitsminister zum Ausbruch des Coronavirus statt. Die Minister werden Notfallmaßnahmen und Ansätze zur Verhinderung einer weiteren Verbreitung des Virus innerhalb der EU besprechen. Österreich wird durch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) vertreten sein.

Luxusausgaben in China werden drastisch sinken

Der Glanz und Glamour gewohnten Luxusgüterbranche rund um Marktführer LVMH, Burberry oder Estee Lauder droht damit ein tristes Jahr 2020. Experten erwarten für den zuletzt boomenden Sektor bestenfalls ein geringes Wachstum, vielleicht auch gar keins. Jefferies-Analyst Flavio Cereda senkte seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr auf ein von zuvor fünf Prozent. "Der Rückstand liegt bei rund zwölf Milliarden Euro, und das Risiko besteht darin, dass dieses Jahr de facto ein Totalausfall wird", beschrieb er die Aussichten für die Luxusgüterbranche. Für das erste Quartal prognostizierte er einen Rückgang der chinesischen Luxusausgaben um mehr als ein Drittel. Der Umsatz des Louis Vuitton-Eigentümers LVMH, weltweit größter Luxuskonzern, brach in Hongkong im vierten Quartal um 40 Prozent ein.

"Da die Chinesen ein Drittel des Luxuspublikums ausmachen, bedeutet jeder Prozentpunkt, der beim Verkauf verloren geht, eine beträchtliche Auswirkung auf den Gewinn", erläutert David Perrotta, Manager beim britischen Berater Planet. Gerade die Nachfrage der Chinesen hat die globale Luxusgüterbranche im vergangenen Jahrzehnt beflügelt. Das Beratungsunternehmen Bain & Company schätzt, dass das Land 2019 mit einem Anstieg der Ausgaben um 26 Prozent auf 30 Milliarden Euro 90 Prozent des weltweiten Wachstums auf 281 Milliarden Euro getragen hat. Dabei geben die Chinesen am meisten Geld bei Einkäufen im Ausland aus - in Europa durchschnittlich 790 Euro pro Einkauf. Laut den Berechnungen von Planet kann dieser Betrag aber auf 2800 Euro steigen, wenn Schmuck ins Spiel kommt.

Doch die Reiselust ist nun gebremst: Um die Ausbreitung des Cornavirus in Grenzen zu halten, sind ganze Städte in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt abgesperrt und Flüge gestrichen worden. Einige Länder, einschließlich der USA, verbieten Besuchern, die kürzlich in China waren, den Zutritt. Der Ausbruch des Coronavirus brachte auch schon die Geschäfte rund um das chinesische Neujahrsfest zum Erliegen - im vergangenen Jahr hatten die Chinesen in dieser Zeit noch rund 150 Milliarden Dollar für Reisen und Restaurants ausgaben.(apa/reu)