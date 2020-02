Die Ölpreise sind am Freitag nach den Anstiegen der vergangenen Tage wieder leicht gesunken. Am Markt war von neuen Sorgen wegen der von China ausgehenden Virus-Krise die Rede. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,72 US-Dollar (54,42 Euro). Das waren 59 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI fiel um 49 Cent auf 53,39 Dollar.

Das neuartige Coronavirus, das die Finanzmärkte seit Wochen in Atem hält, sorgt für neue Belastung. Aufgrund steigender Infektionen in großen asiatischen Ländern wie Südkorea herrscht die Befürchtung, dass das Virus sich in der asiatischen Region ausbreiten könnte. Dies würde die ohnehin fragile Rohölnachfrage zusätzlich belasten. So blieben bereits in China zahlreiche Fabriken wegen der Ansteckungsgefahr vorübergehend geschlossen. (apa/dpa)