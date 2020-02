WZ Online

Das deutsche Ifo-Institut gibt nach dem unerwarteten Anstieg ihres Geschäftsklima-Barometers im Februar keine Entwarnung angesichts des sich schnell ausbreitenden Coronavirus. "Die jüngste Dynamik der Epidemie wird in unserer aktuellen Umfrage noch nicht komplett abgebildet", sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

"Die neuen Entwicklungen in Südkorea und Italien etwa sind noch nicht berücksichtigt. Das werden wir erst im März sehen." Im Moment sei die Unsicherheit hoch, doch könne die deutsche Wirtschaft auch glimpflich davonkommen.

Die Coronavirus-Epidemie in China stelle eine potenzielle Gefahr für die deutsche Wirtschaft dar, die sich derzeit aber nur schwer prognostizieren lasse. "Bei einer Pandemie wäre Deutschland als Exportnation besonders betroffen", sagte der Ifo-Experte und verwies auf eine Faustformel: "Ein Prozentpunkt weniger Wirtschaftswachstum in China kostet die deutsche Wirtschaft knapp 0,1 Prozentpunkte Wachstum im Gesamtjahr."

Insgesamt berichtete die exportabhängige deutsche Industrie im Februar von einer "deutlich verbesserten Auftragslage" im Vergleich zu 2019, sagte Wohlrabe. "Da sind neue Aufträge hereingekommen. Die Binnennachfrage scheint anzuziehen." Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich deshalb im Februar trotz der Coronavirus-Epidemie leicht aufgehellt. Das Barometer für das Ifo-Geschäftsklima stieg überraschend auf 96,1 Punkte von 96,0 Zählern, wie das Münchner Institut zu seiner Umfrage unter 9.000 Managern mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 95,3 Zähler gerechnet.

Die Firmenchefs beurteilten ihre Aussichten günstiger, aber ihre Geschäftslage skeptischer als zuletzt. Positiv war die Stimmung in der Industrie, die seit längerem in der Rezession steckt. "Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Geschäftsklimaindex zum dritten Mal in Folge gestiegen", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Allerdings trübte sich die Stimmung bei den Dienstleistern, im Handel und am Bau ein. Insgesamt gehen die Ifo-Experten davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden ersten Quartal um 0,2 Prozent wachsen dürfte, nach einer Stagnation Ende 2019.

Durch Italien "völlig neue Situation"

Experten warnen, dass die Folgen der Epidemie die Konjunktur künftig bremsen dürften. "Denn mit der derzeitigen Ausbreitung des Coronavirus in Italien haben wir möglicherweise eine völlig neue Situation", sagte LBBW-Chefökonom Uwe Burkert. Der schwache Handelsstart an den Börsen zeige, "wie viel Angst plötzlich in den Finanzmärkten steckt", betonte Burkert. "Da verlieren selbst bewährte Indikatoren wie das Geschäftsklima an Bedeutung und sollten zunächst nicht zum vollen Nennwert genommen werden."

Auch die Kfw-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib äußerte die Furcht, "dass die deutsche Industrie beeinträchtigt wird, wenn Zulieferer aus China infolge des Coronavirus noch länger stillstehen und es außerdem zu Nachfrageausfällen kommt".

Im vergangenen Jahr ist die deutsche Wirtschaft wegen schwacher Weltkonjunktur, Handelskonflikten und Brexit-Chaos mit 0,6 Prozent so langsam gewachsen wie seit 2013 nicht mehr. Für heuer rechnet die Bundesbank bisher mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,0 Prozent. (reuters/kle)