Der ehemalige US-Notenbank-Insider Bill Nelson hat nach dem Fall der globalen Aktienmärkte infolge der Coronavirus-Angst eine globale Zinssenkung der Zentralbanken vorausgesagt. In seinem Blog mit dem Titel "Sei auf der Hut!" schrieb der Topökonom des US-Bankenverbands, dass die fünf großen Zentralbanken der Welt und die Fed am Mittwoch eine koordinierte globale Zinssenkung bekanntgeben werden.

Möglicherweise sei die Peoples Bank of China (PBOC) und die Hongkong Monetary Authority einbezogen, da die beiden Volkswirtschaften am stärksten unter dem Ausbruch des Coronavirus gelitten hätten.

Nelson prognostiziert eine Senkung des Leitzinses um einen halben Prozentpunkt. Der aktuelle Leitzins der Fed liegt bei 1,50-1,75 Prozent. Seiner Ansicht nach werde die Maßnahme diesen Mittwoch, den 4. März, noch vor Öffnung des US-Aktienmarktes um sieben oder acht Uhr morgens Eastern Time (13 oder 14 Uhr MEZ) verkündet.

Nelson wies darauf hin, dass vorherige großen koordinierten Aktionen im Dezember 2007, Oktober 2008 und November 2011 alle an einem Mittwoch stattfanden. Die Entscheidung werde laut Nelson auch einen Leitfaden ("forward guidance") in Bezug auf künftige geldpolitische Maßnahmen enthalten. Der ehemalige Fed-Banker schlug vor, dass die Fed sich verpflichten solle, die Zinsen nicht anzuheben oder andere Maßnahmen zu ergreifen, bis die Inflationsrate für sechs Monate über dem von der Fed angepeilten Ziel von zwei Prozent liege.

Seine prognostizierte Zinssenkung schränkte Nelson jedoch ein: "Wenn die Märkte am Montag und Dienstag ruhig sind, bin ich mir nicht sicher, was passieren wird." Fed-Chef Jerome Powell hatte am Freitag geäußert, dass die Fed "angemessen" handeln würde, um die Wirtschaft angesichts des Coronavirus-Ausbruchs zu unterstützen. (apa/Reuters)