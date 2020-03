John F. Welch, der die General Electric Company (GE) zum wertvollsten Unternehmen gemacht hat, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Genannt "Jack" hat der wegen seiner brutalen Personalpolitik nicht immer geliebte Welch den Börsenwert des Unternehmens von 15 Milliarden Dollar im Jahr 1981 auf 400 Milliarden Dollar (452 Milliarden Euro) bei seinem Abgang im Jahr 2001 gesteigert.

In den Achtziger Jahren hatte er sich durch die Kündigung von 100.000 Mitarbeitern oder ein Viertel aller Beschäftigten den Spitznamen "Neutronen-Jack" eingehandelt. Gemeint war die Wirkung der Neutronen-Bombe, die Gebäude unversehrt lässt, aber Menschen tötet.

Kurz nach seiner Ernennung zum Chef des Vorstands und des Verwaltungsrates begann Welch mit dem Aufkauf von zahlreichen Firmen im In- und Ausland, darunter der US-Fernsehgesellschaft NBC. Zur gleichen Zeit trieb er die interne Expansion voran.

Glühbirnen und Triebwerke

General Electrics Produktpalette reicht von Glühbirnen über Haushaltsgeräte bis hin zu Kraftwerken, Flugzeugtriebwerken, Kunststoffen, medizinischen Geräten und Produkten der Informationstechnologie.

Welch ließ sich nach eigenen Angaben stets von der Devise leiten, dass GE auf allen Geschäftsfeldern, auf denen es aktiv ist, Nummer eins oder mindestens Nummer zwei sein müsse.

Seine größte Fehlentscheidung sei, so gab er zu, die Übernahme der Investmentbank Kidder, Peabody & Co im Jahr 1986 gewesen. Acht Jahre später verkaufte er die Firma, die wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten in die Schlagzeilen geraten war und außerdem rote Zahlen schrieb.

1935 in Peabody im Staat Massachusetts geboren, fing Welch 1960 bei GE an. Zwölf Jahre später ernannte ihn das Unternehmen zu einem von vielen Vizepräsidenten.