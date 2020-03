Angesichts der weltweit um sich greifenden Coronavirus-Krise bereiten Währungshüter und Regierungen laut dem britischen Zentralbankchef Mark Carneyeine starke Reaktion vor. Die Notenbanker seien dazu in engem Kontakt, sagte er am Dienstag. Carney betonte dabei auch die "besonders gute" Kommunikationslinie zum Finanzministerium: "Es ist angemessen, eine Reaktion zu erwarten, die eine Kombination von haushaltspolitischen Maßnahmen und Zentralbank-Initiativen widerspiegelt." Es gehe um eine "kraftvolle und rechtzeitige" Antwort auf die Krise. Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet konkret an gezielten Geldspritzen für Firmen, die von den Folgen der Epidemie betroffen sind, wie drei mit den Überlegungen vertraute Personen Reuters mitteilten.

Die Virus-Epidemie ist der Industriestaaten-Organisation OECD zufolge die größte Gefahr für die Weltwirtschaft seit der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren und hat Furcht vor einer globalen Rezession ausgelöst. Angesichts dieses Szenarios wurde am Dienstag eine Telefonkonferenz der Finanzminister und Zentralbankchefs der sieben größten Industriestaaten (G7) anberaumt – lieferte allerdings keine konkreten Ergebnisse. Die Teilnehmer bekräftigten lediglich ihre Bereitschaft, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen.

Hilfen für kleine Firmen

Im Kampf gegen die Coronavirus-Krise wird bei der EZB Insidern zufolge geprüft, ob langfristige gezielte Kreditspritzen (TLTRO) besonders kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommen sollten. Die Arbeiten seien aber noch nicht abgeschlossen. Der Grund sei, dass kleine und mittlere Unternehmen generell nicht so leicht an Kredite gelangten im Vergleich zu großen Konzernen. Daher bekämen diese auch die Folgen der Viruskrise deutlicher zu spüren. Die EZB lehnte hierzu am Dienstag eine Stellungnahme ab.

Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann zeigte sich auf einer Veranstaltung in Wien offen gegenüber solchen Schritten. "Das ist definitiv ein Gebiet, über das nachgedacht werden wird," sagte das EZB-Ratsmitglied. Es sei aber derzeit keine Eile geboten. Nach Einschätzung des EZB-Experten Frederik Ducrozet vom Schweizer Bankhaus Pictet ist die Geldpolitik angesichts ihrer begrenzten und zeitverzögerten Wirkung auf die Wirtschaft insgesamt nicht gut gerüstet, um auf die Krise zu reagieren. "Aber das bedeutet nicht, dass Zentralbanken nichts machen sollten. Jede weitere Verschärfung der Finanzierungsbedingungen würde größeren Schaden anrichten."

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Montagabend erklärt, die Notenbank stehe bereit, wenn erforderlich mit angemessenen, gezielten geldpolitischen Schritten auf die Virus-Krise zu antworten.

Anders als die US-Notenbank Fed hat die EZB bei den Zinsen allerdings nicht mehr viel Spielraum. Ihr Leitzins liegt bereits auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Eine Senkung auf unter null wird von Experten ausgeschlossen. Darüber hinaus müssen Banken bereits seit 2014 Strafzinsen zahlen, wenn sie bei der EZB über Nacht Gelder parken. Damit soll der Druck auf die Geldhäuser steigen, dass Geld in Form von Krediten auszugeben und damit die Wirtschaft zu unterstützen.

Im September hatte die EZB diesen "Einlagensatz" genannten Strafzins verschärft. Er beträgt jetzt -0,5 Prozent. Investoren am Geldmarkt halten zu mehr als 60 Prozent für wahrscheinlich, dass die Daumenschrauben hier nochmals angezogen werden – auf -0,6 Prozent bei der nächsten EZB-Sitzung am 12. März.

Die australische Zentralbank hat bereits auf die negativen Folgen reagiert und ihren Leitzins auf ein Rekordtief gesenkt. Die Währungshüter kappten am Dienstag den Schlüsselzins auf 0,5 Prozent von 0,75 Prozent, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie abzufedern, wie die Reserve Bank of Australia (RBA) bekanntgab. RBA-Chef Philip Lowe sagte, das Coronavirus sei eine "deutliche" Belastung für die australische Wirtschaft.

Schnäppchenjäger sind bereit

Die Aussicht auf Schützenhilfe für die durch den Coronavirus gebeutelte Wirtschaft sorgt an den Aktienmärkten für kräftigen Rückenwind. Der Dax legte am Dienstag zeitweise um 3,1 Prozent auf 12.224 Punkte zu, der EuroStoxx50 notierte um bis zu 2,8 Prozent höher bei 3432 Zählern. Nach den massiven Kursverlusten der Vorwoche griffen Händlern zufolge Schnäppchenjäger wieder zu. Zu den größten Gewinnern gehörten Fluggesellschaften. Lufthansa-Aktien lagen mehr als zehn Prozent im Plus, aber auch die Papiere von Air France und EasyJet zogen kräftig an. Die Erwartung eines koordinierten Vorgehens der Notenbanken hatte am Montag bereits den Dow Jones mehr als fünf Prozent steigen lassen.

"Das Problem ist, dass selbst wenn die Zentralbanken die Zinssätze senken oder ihr Kaufprogramm erhöhen, die Leute nicht in die Geschäfte gehen", gab Edwad Shing, Leiter der Strategie für Aktienderivate bei BNP Paribas, zu bedenken.

Die Republik Österreich profitiert von der Verunsicherung an den Finanzmärkten und hat rund 1 Milliarde Euro zu Niedrigstzinsen am Kapitalmarkt aufgenommen. "Die Investoren wollen in sichere Häfen investieren", sagt der Geschäftsführer der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), Markus Stix, am Dienstag. Zu den "sicheren Häfen" zählen neben Deutschland und Österreich auch Finnland und die Niederlande.

Österreich holt sich 1 Milliarde

Die OeBFA stockte am Dienstag die zehnjährige Bundesanleihe 2020-2030/1 um 517,5 Millionen Euro mit einer Emissionsrendite von -0,316 Prozent auf. Anleger bezahlen mit Negativzinsen eine "Prämie", dass sie dem Staat Geld leihen dürfen, weil sie einen "sicheren Hafen" für ihr Geld suchen. Bei der Erstbegebung der zehnjährigen Staatsanleihe Ende Jänner belief sich der Negativzins noch auf -0,11 Prozent. Bei der heutigen Aufstockung der 30-jährigen Bundesanleihe 2016-2047/2 ebenfalls in Höhe von 517,5 Millionen Euro lag die Rendite bei plus 0,186 Prozent. Bei der letzten Aufstockung im März 2019 lag die Emissionsrendite noch über einen Prozentpunkt höher bei 1,26 Prozent.

Beide Papiere waren am Dienstag bei Investoren sehr gefragt, die kürzerlaufende Staatsanleihe war 2,34-fach überzeichnet, die länger laufende 3,23-fach. Dies sei ein Zeichen, dass "der Markt sich mit dem neuen Zinsumfeld anfreundet", sagte Stix.

Die Bundesfinanzierungsagentur managt die Finanzschulden des Bundes und kümmert sich auch um die Begebung der Bundesanleihen. Aktuell liegt die Finanzschuld bei 208,1 Milliarden Euro mit einer effektiven Verzinsung von 2,01 Prozent per annum und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 10,1 Jahren. (apa/reuters)