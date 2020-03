Der Einbruch der Aktienmärkte und der Rückgang der Anleiherenditen haben den Goldpreis am Freitagvormittag mit 1.690 Dollar (1.511 Euro) auf den höchsten Stand seit 2013 getrieben. Zuletzt lag der Preis für die Feinunze bei 1.687 Dollar (1.508 Euro).

Rohstoffanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank hat neben den Sorgen um das neuartige Coronavirus die rekordniedrigen Renditen an vielen Anleihemärkten als Treiber ausgemacht. "In einem derartigen Marktumfeld ist Gold als zinslose Anlage gefragt", stellte Frisch fest. Wegen der anhaltenden Unsicherheiten und weiter sinkender Zinsen dürfte Gold sein Hoch noch nicht gesehen haben.

Ein weiterer Krisenindikator: der Ölpreis. Der Preis für ein Barrel der Nordeesorte Brent hat am Freitagvormittag weiter nachgegeben. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 48,73 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Brent-Future zuletzt bei 49,99 Dollar notiert.

"Heute fällt die Entscheidung darüber ob und um wieviel die Opec+ das Ölangebot zusätzlich reduzieren wird, um der schwächeren Ölnachfrage infolge des Coronavirus zu begegnen", hob der Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch in seinem Tageskommentar am Freitag hervor. Die Entscheidung darüber, wohin der Ölpreis in den kommenden Monaten tendieren wird, liege aber letztlich bei Russland.

Am Vortag hatte sich die Opec darauf verständigt, den Nachfragesorgen mit Produktionskürzungen zu begegnen. Sie will die Produktion um 1,5 Millionen Barrel pro Tag reduzieren - das wäre die stärkste Kürzung seit Ende 2008, als die Nachfrage wegen der Finanz-und Wirtschaftskrise einbrach. Dabei sollen 500 Millionen Barrel auf die sogenannten erweiterten Mitglieder der Opec+ entfallen. Deswegen kommt Russland, das ein solch erweitertes Mitglied ist, besondere Bestimmungsmacht zu. Das Land hatte sich bis zuletzt geweigert, Kürzungen durchzuführen.

Der Preis für Opec-Öl ist am Donnerstag auf 51,74 Dollar pro Barrel gefallen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des Opec-Sekretariats in Wien noch 51,99 Dollar gekostet. Der Opec-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auf den Märkten litten vor allem Luftfahrt- und Touristikwerten am Freitag weiter. Der europäischen Branchenindex fällt um 3,3 Prozent auf ein Fünfeinhalb-Jahres-Tief von 198,92 Punkten. In London sind die Aktien von Carnival mit 2008 Pence so billig wie zuletzt vor acht Jahren, nachdem einem Kreuzfahrtschiff der Firma wegen Virus-Sorgen die Einfahrt in den Hafen von San Francisco verweigert wurde. Die Papiere von TUI fallen auf ein Rekordtief von 510,4 Pence. (reuters,apa)