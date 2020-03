WZ Online

Italien erwägt wegen der Coronavirus-Epidemie immer drastischere Maßnahmen. Zwei Wochen nach Inkrafttreten der Quarantäne für elf Gemeinden der Lombardei und Venetiens, in denen der Infektionsherd lokalisiert wurde, prüft die Regierung am Samstag, ob diese für 50.000 Personen ausgedehnt werden soll.

Wegen der zunehmenden Zahl von Infektionsfällen könnte die Sperrzone auf Teile der lombardischen Provinz Bergamo ausgedehnt werden. Dort wurden zuletzt viele neue Infektionsfälle gemeldet. Für die Erweiterung der "roten Zone" soll sich der lombardische Präsident Attilio Fontana ausgesprochen haben, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" (Samstagsausgabe). Das letzte Wort hat die Regierung in Rom.

Im Kampf gegen die Epidemie bemüht sich die italienische Regierung, den schwer belasteten regionalen Gesundheitssystemen in Norditalien unter die Arme zu greifen. So sollen im Gesundheitswesen 20.000 zusätzliche Mitarbeiter angestellt werden, davon 4.800 Ärzte und 10.000 Krankenpfleger, geht aus einer in der Nacht auf Samstag beschlossenen Verordnung hervor.

Zusätzliche Mitarbeiter, Beitrag der Privatversicherungen

Auch das private Gesundheitssystem wird seinen Beitrag im Kampf gegen die Epidemie leisten müssen. So sollen private Kliniken Personal, Betten und medizinische Geräte zur Verfügung stellen, wenn es die Lage in den schwer betroffenen Regionen Lombardei, Emilia Romagna und Venetien erfordert. Die Anzahl an Medizinern und Krankenpflegern in den lombardischen Spitälern wird nämlich immer knapper: Viele von ihnen hätten sich infiziert oder seien unter Quarantäne, hieß es.

Italien stoppt außerdem einen Teil der Arbeit im Justizsystem. Zunächst für rund zweieinhalb Monate bis Ende Mai sind zum Schutz vor Infektionen Einschränkungen im Justizwesen möglich. Prozesse zu nicht schweren Taten dürfen damit verschoben werden.

Die Zahl der Toten stieg in Italien am Freitag von 148 auf 197, das sind 49 mehr als am Donnerstag. Die Zahl der Infizierten kletterte um 620 Fälle auf 3.916, teilte Italiens Zivilschutz mit. 523 Personen sind inzwischen wieder genesen.

Der Konsum bricht ein

Sollte die Coronavirus-Krise in Italien anhalten, könnte es zu einem Rückgang des internen Konsums in Höhe von 6,5 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2020 kommen. Davor warnte der Handelsverband Confesercenti am Samstag. Befürchtet wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung in Höhe von acht Milliarden Euro, was 0,3 Prozent des Bruttoinlandprodukts entspricht.

Die Krise könnte zur Schließung von 30.000 Unternehmen führen, vor allem im touristischen Bereich, wie aus der Studie hervorgeht. Der italienische Tourismus befürchtet dramatische Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf seine Umsätze. Im Zeitraum von 1. März bis zum 31. Mai rechnet Italiens Tourismus- und Handelsverband Confturismo-Confcommercio mit 31,6 Millionen weniger Übernachtungen als im Vergleichszeitraum 2019.

Angesichts der anhaltenden Coronavirus-Epidemie hat Italien am Donnerstag 7,5 Mrd. Euro zur Förderung von Familien und Unternehmen locker gemacht. Italien will eine zeitweilige Aussetzung der europäischen Schuldenregeln und mehr Flexibilität in Sachen Defizit beantragen.

Kein Nachtzug nach Oberitalien

Aufgrund der Entwicklungen stellen die ÖBB ihre Nachtzugsverbindungen nach Oberitalien ein. Betroffen davon ist der ÖBB Nightjet nach Mailand und jener nach Venedig. Aufgrund der verschärften Reisewarnungen für die Regionen Lombardei und Venetien sollen darüber hinaus keine ÖBB-Zugsbegleiter und kein im Auftrag der ÖBB tätiges Catering-Personal in diese italienischen Regionen fahren, erklärt ÖBB-Kommunikationschef Sven Pusswald in einer Aussendung. Ebenso eingestellt werde die InterCity-Busverbindung von Klagenfurt/Villach nach Venedig.

Die Tageszugsverbindungen nach Bologna, Udine, Triest, Verona und Venedig bleiben laut ÖBB bis auf Weiteres aufrecht, da diese Züge auf italienischer Seite von italienischen Partnerbahnen geführt werden. Die ÖBB betonen in der Aussendung, dass Züge von und nach Italien einer zusätzlichen Reinigung und Desinfektion unterzogen werden.Zugsverbindungen nach Bozen in Südtirol würden von den ÖBB ebenso weitergeführt wie bis auf Weiteres der ÖBB Nightjet nach Rom. Die Auswirkungen auf Fahrgäste schätzen die ÖBB derzeit gering ein, da die Buchungslage für Züge nach Italien in den letzten Wochen deutlich gesunken sei

100 Millionen-Spende einer Großbank

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo will bis zu 100 Millionen Euro zur Bekämpfung der Virus-Epidemie spenden. "Wir sind bereit, bis zu 100 Millionen Euro zu spenden und sie dem Land für spezifische Projekte zur Verfügung zu stellen, die zur Bewältigung der gesundheitlichen Notlage notwendig sind", sagte Bank-Chef Carlo Messina der Tageszeitung "Corriere della Sera".

Zudem werde Intesa Sanpaolo Unternehmen fünf Milliarden Euro an Krediten zur Verfügung stellen, davon rund eine Milliarde für den Tourismussektor. Dieser Betrag könne verdoppelt werden, wenn Rom staatlich abgesicherte Garantien für die neuen Kreditlinien anbiete. Italien ist Stand Freitag mit einer Gesamtzahl von 4.636 Fällen und 197 Todesopfern das am stärksten von der Epidemie betroffene Land in Europa.. (apa)