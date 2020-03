WZ Online

Die italienische Regierung hat alle einheimischen und ausländischen Touristen zum Verlassen der Quarantäne-Zonen in Norditalien aufgerufen. Wie es in einem Schreiben des Verkehrsministeriums heißt, seien Flughäfen und Bahnhöfe offen, Touristen könnten somit nach Hause zurückkehren. Touristen in anderen Regionen Italiens sollten sich an die Vorsichtsmaßnahmen der italienischen Gesundheitsbehörden halten.

Die Präsidenten von acht italienischen Regionen haben indes um Beratungen mit Premier Giuseppe Conte gebeten. Dabei soll über die Umsetzung der strikten Vorsichtsmaßnahmen diskutiert werden, die die Regierung in der Nacht auf Sonntag angeordnet hat und die in einigen der betroffenen Regionen auf großen Unmut stoßen.

Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie hat Italiens Regierung mehrere Gebiete im Norden des Landes mit mehreren Millionen Einwohnern unter Quarantäne gestellt. Wie Conte in der Nacht zum Sonntag via Twitter mitteilte, gilt ab Sonntag für große Teile Norditaliens, darunter die Wirtschaftsmetropole Mailand und der Touristenmagnet Venedig, ein Ein- und Ausreiseverbot.

Italiens Permier Guiseppe Conti hat die Norditaliener zu "Verantwortung" im Einsatz zur Eingrenzung der Coronavirus-Epidemie aufgerufen.

- © APAweb / Reuters, Remo Casilli

Conte unterzeichnete in der Nacht zum Sonntag ein entsprechendes Dekret. Zuvor hatten bereits mehrere italienische Medien berichtet, dass die Regierung die Lombardei, einen Teil der Region Venetien mitsamt Venedig, den Norden der Emilia-Romagna und den Osten des Piemont unter Quarantäne stellen werde. Die drastische Maßnahme soll demnach bis zum 3. April gelten.

Allein in der Lombardei leben zehn Millionen Menschen, davon knapp 1,4 Millionen in Mailand. Die Region ist das wirtschaftliche und industrielle Herz Italiens.

Unterdessen ist die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Italien am Sonntag auf 366 gestiegen, das sind 57 Prozent mehr als am Samstag. Allein in der Region Lombardei wurden seit Samstag 103 Tote registriert. Bei der Zahl der Neuinfizierten wurde ein Anstieg von 26 Prozent auf 6387 gemeldet.

Die Zahl der genesenen Patienten kletterte um fünf Prozent auf 622, teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli mit. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation wuchs um 14,4 Prozent auf 650.

Von den neuen Quarantäne-Maßnahmen sind die Provinzen Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venedig, Padua, Treviso, Asti und Alessandria betroffen. Nur mit Sondergenehmigungen wird man diese Provinzen betreten oder verlassen dürfen, geht aus dem der "Wiener Zeitung" vorliegenden Dekret hervor. Mitarbeiter aus dem Gesundheitssystem dürfen keinen Urlaub nehmen,

Die meisten Infektionen in Europa

Zudem werden in der Lombardei und den 13 Provinzen Sportzentren, Museen, Kinos, Kulturzentren, Theater und Skipisten geschlossen. Einkaufszentren sollen lediglich von Montag bis Freitag geöffnet sein. Ausgesetzt werden zivile und religiöse Zeremonien. Die Maßnahme gilt auch für Trauerzeremonien. Cafés und Restaurants bleiben bis 18:00 Uhr offen, doch die Inhaber müssen dafür sorgen, dass die Kunden eine Distanz zueinander von mindestens einem Meter bewahren.

Die Lombardei befürchtet den Zusammenbruch ihres Gesundheitssystems. Der Gesundheitsbeauftragte der Lombardei, Giulio Allera, appellierte an die Bevölkerung, die sozialen Kontakte so stark wie möglich einzugrenzen.

Im Kampf gegen die Epidemie bemüht sich die italienische Regierung, den schwer belasteten regionalen Gesundheitssystemen in Norditalien unter die Arme zu greifen. So sollen im Gesundheitswesen 20.000 zusätzliche Mitarbeiter angestellt werden, davon 4800 Ärzte und 10.000 Krankenpfleger, geht aus der in der Nacht auf Samstag beschlossenen Verordnung hervor.

Beitrag der Privatversicherungen

Auch das private Gesundheitssystem wird seinen Beitrag im Kampf gegen die Epidemie leisten müssen. So sollen private Kliniken Personal, Betten und medizinische Geräte zur Verfügung stellen, wenn es die Lage in den schwer betroffenen Regionen Lombardei, Emilia Romagna und Venetien erfordert. Die Anzahl an Medizinern und Krankenpflegern in den lombardischen Spitälern wird nämlich immer knapper: Viele von ihnen hätten sich infiziert oder seien unter Quarantäne, hieß es.

Italien stoppt außerdem einen Teil der Arbeit im Justizsystem. Zunächst für rund zweieinhalb Monate bis Ende Mai sind zum Schutz vor Infektionen Einschränkungen im Justizwesen möglich. Prozesse zu nicht schweren Taten dürfen damit verschoben werden.

Der Konsum bricht ein

Sollte die Coronavirus-Krise in Italien anhalten, könnte es zu einem Rückgang des inländischen Konsums in Höhe von 6,5 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2020 kommen. Davor warnte der Handelsverband Confesercenti am Samstag. Befürchtet wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung in Höhe von acht Milliarden Euro, was 0,3 Prozent des Bruttoinlandprodukts entspricht.

Die Krise könnte zur Schließung von 30.000 Unternehmen führen, vor allem im Fremdenverkehr, wie aus der Studie hervorgeht. Der italienische Tourismus befürchtet dramatische Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf seine Umsätze. Im Zeitraum von 1. März bis zum 31. Mai rechnet Italiens Tourismus- und Handelsverband Confturismo-Confcommercio mit 31,6 Millionen weniger Übernachtungen als im Vergleichszeitraum 2019.

Angesichts der anhaltenden Coronavirus-Epidemie hat Italien am Donnerstag 7,5 Milliarden Euro zur Förderung von Familien und Unternehmen locker gemacht. Italien will eine zeitweilige Aussetzung der europäischen Schuldenregeln und mehr Flexibilität in Sachen Defizit beantragen.

Nachtzug nach Oberitalien eingestellt

Aufgrund der Entwicklungen stellen die ÖBB ihre Nachtzugsverbindungen nach Oberitalien ein. Betroffen davon ist der ÖBB Nightjet nach Mailand und jener nach Venedig. Aufgrund der verschärften Reisewarnungen für die Regionen Lombardei und Venetien sollen darüber hinaus keine ÖBB-Zugsbegleiter und kein im Auftrag der ÖBB tätiges Catering-Personal in diese italienischen Regionen fahren, erklärt ÖBB-Kommunikationschef Sven Pusswald in einer Aussendung. Ebenso eingestellt werde die InterCity-Busverbindung von Klagenfurt/Villach nach Venedig.

Die Tageszugsverbindungen nach Bologna, Udine, Triest, Verona und Venedig bleiben laut ÖBB bis auf Weiteres aufrecht, da diese Züge auf italienischer Seite von italienischen Partnerbahnen geführt werden. Die ÖBB betonen in der Aussendung, dass Züge von und nach Italien einer zusätzlichen Reinigung und Desinfektion unterzogen werden.

Zugsverbindungen nach Bozen in Südtirol würden von den ÖBB ebenso weitergeführt wie bis auf Weiteres der ÖBB Nightjet nach Rom. Die Auswirkungen auf Fahrgäste schätzen die ÖBB derzeit gering ein, da die Buchungslage für Züge nach Italien in den letzten Wochen deutlich gesunken sei

Millionen-Spende einer Großbank

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo will bis zu 100 Millionen Euro zur Bekämpfung der Virus-Epidemie spenden. "Wir sind bereit, bis zu 100 Millionen Euro zu spenden und sie dem Land für spezifische Projekte zur Verfügung zu stellen, die zur Bewältigung der gesundheitlichen Notlage notwendig sind", sagte Bank-Chef Carlo Messina der Tageszeitung "Corriere della Sera".

Zudem werde Intesa Sanpaolo Unternehmen fünf Milliarden Euro an Krediten zur Verfügung stellen, davon rund eine Milliarde für den Tourismussektor. Dieser Betrag könne verdoppelt werden, wenn Rom staatlich abgesicherte Garantien für die neuen Kreditlinien anbiete. Italien ist Stand Freitag mit einer Gesamtzahl von 4.636 Fällen und 197 Todesopfern das am stärksten von der Epidemie betroffene Land in Europa.

Premier appelliert an Bevölkerung

Italiens Premier Giuseppe Conte hat die Norditaliener zu "Verantwortung" im Einsatz zur Eingrenzung der Coronavirus-Epidemie aufgerufen. "Wir werden es zusammen schaffen", sagte der Premier. Die Bevölkerung müsse jedoch aktiv zur Eindämmung des Virus kooperieren.

Conte sagte, er übernehme die "politische Verantwortung" für den in Europa beispiellosen Beschluss, die Lombardei und andere norditalienische Provinzen unter Quarantäne zu stellen. Die Maßnahme gilt bis zum 3. April.

Conte, der seine Maßnahmen als "mutig" bezeichnete, dementierte, dass die Regierung ganz Norditalien zum Erliegen bringen wird. Aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen werde man weiterhin reisen können. Die Polizei werde Personen jedoch aufhalten und sie nach dem Grund ihrer Reise fragen können. Die Jugendlichen rief Conte auf, zu Hause zu bleiben und damit die Gesundheit ihrer älteren Angehörigen zu schützen.

Infektionen in China rückläufig

In China, wo das neuartige Coronavirus im Dezember erstmals aufgetreten war, wuchs unterdessen die Hoffnung auf ein Ende der drastischen Quarantäne-Maßnahmen. Mit 44 Neuinfektionen war diese Zahl am Sonntag erneut rückläufig. Mit 27 neuen Todesopfern - alle in Hubeis Hauptstadt Wuhan - verzeichnete das Land die geringste Opferzahl seit mehr als einem Monat. Insgesamt starben damit in Festlandchina 3097 Infizierte.

Die Neuinfektionen in Hubei gehen seit einigen Wochen zurück. Am Freitag hatte ein hochrangiger Regierungsvertreter daher gesagt, voraussichtlich könne bald die Abriegelung von Hubei beendet werden. Sie war Ende Januar wegen der Coronavirus-Epidemie verfügt worden und betrifft rund 56 Millionen Menschen.

Das neuartige Coronavirus hat sich mittlerweile auf mehr als 90 Länder ausgebreitet. Weltweit wurden mehr als 100.000 Infektionen und mehr als 3500 Todesfälle registriert.

Als eines der letzten Länder Europas meldete Bulgarien in der Nacht zum Sonntag seine ersten Infektionen. Wie das Virus ins Land kam, war den Behörden zufolge noch unklar.

90 Länder weltweit betroffen

In den USA verhängte nach Kalifornien auch der Bundesstaat New York den Notstand wegen der Coronavirus-Epidemie. Nach dem Anstieg von 55 auf 76 Infektionsfälle kündigte Gouverneur Andrew Cuomo verstärkte Tests an, um Infizierte zu isolieren. In den USA starben bereits 19 Infizierte.

Ein großer Infektionsherd wird auch an Bord des vor San Francisco liegenden Kreuzfahrtschiffs "Grand Princess" vermutet. Von den ersten 46 Tests waren nach Behördenangaben 21 positiv. Die 3533 Menschen an Bord stehen unter Quarantäne.

Argentinien meldete das erste Coronavirus-Todesopfer Lateinamerikas. Paraguay, Costa Rica und Kolumbien registrierten am Wochenende ihre ersten Infektionsfälle. Im Iran stieg die Zahl der Infizierten am Samstag um mehr als 1000 auf insgesamt 5823, 145 Infizierte starben bereits. (apa, est)