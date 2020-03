WZ Online

Angetrieben durch die wachsenden Ängste vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie und dem Ölpreiseinbruch sind Europas Börsen am Montag mit massiven Kurseinbrüchen in den Handel gegangen. Die wichtigsten Indizes lagen in den ersten Handelsminuten zwischen 5 und 9 Prozent im Minus.

Am Ölmarkt sind die Preise zum Wochenauftakt abgestürzt. Nach gescheiterten Verhandlungen führender Ölstaaten über eine Drosselung der Fördermenge zur Stabilisierung der Ölpreise und wegen der Coronavirus-Krise gab es am Montag den stärksten prozentualen Einbruch seit fast 30 Jahren. Am Morgen fielen die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und für US-Öl um jeweils etwa 30 Prozent.

Ein massiver Kursrutsch wurde am Montagmorgen an der Wiener Börse verzeichnet. Der heimische Leitindex ATX stürzte in den ersten Handelsminuten um herbe 8,01 Prozent auf 2.406,18 Punkte ab.

Der deutsche DAX notierte gegen 9 Uhr mit einem Kursrutsch von 7,11 Prozent bei 10.722,17 Punkten. Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, fiel massiv um 5,42 Prozent auf 3.056,97 Zähler. Der britische FTSE-100 ging mit einem Kurseinbruch von 8,56 Prozent bei 5.909,05 Zählern in den Handel.

Drastische Maßnahmen

In den vergangenen zehn Handelstagen hatte die europäischen Märkte wegen der wachsenden Furcht vor drastischen wirtschaftlichen Folgen durch die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bereits deutliche Verluste eingefahren - der DAX verlor in diesem Zeitraum rund 15 Prozent.

Während die Infektionen weltweit zunehmen, werden die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus in einigen Ländern zunehmend rigoroser. Italien, das am stärksten von der Virus-Epidemie betroffene europäische Land, ergriff inzwischen weitere Maßnahmen: Nach der Abriegelung großer Teile im Norden aktivierte die italienische Regierung Kontrollen an Bahnhöfen, Flughäfen und Autobahnen in den Sperrgebieten. In einige norditalienische Gebiete oder aus ihnen heraus, darunter auch das Wirtschaftszentrum Mailand und die Touristenhochburg Venedig, darf man zurzeit nur im Notfall oder aus Arbeitsgründen.

Nikkei-Index fiel um 5 Prozent

Auch die Börsen in Asien haben zum Wochenauftakt unter dem Eindruck des Ölpreisverfalls und der Sorgen über das Coronavirus teils deutlich nachgegeben. An der Leitbörse in Tokio stürzte der Nikkei-Index für 225 führende Werte am Montag um mehr als 1000 Punkte unter die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten.

Zum Handelsende notierte das Börsenbarometer einen Abschlag von 1.050,99 Punkten oder 5,07 Prozent beim Stand von 19.698,76 Zählern.

Japanische Exporttitel gerieten zudem durch ein Anziehen des Yen gegenüber dem Dollar unter Druck. Auch an anderen Börsenplätzen der Region gaben die Kurs teils deutlich nach.

Die Aktienkurse an der Börse in Seoul rutschten um mehr als 4 Prozent. Der Leitindex ging um 85,45 Punkte oder 4,2 Prozent auf den Schlussstand von 1.954,77 zurück. In China büßte der Shanghai Composite Index deutlich um 3,01 Prozent auf 2943,29 Punkte ein. Der Shenzhen Component Index ging mit einem Verlust von 4,09 Prozent bei 11.108,55 Punkten aus dem Markt. (apa/dpa)