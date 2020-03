Der Preis für die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee brach am Montag um zeitweise bis zu 31,5 Prozent auf 31,02 US-Dollar je Barrel (159 Liter) ein. Damit steuerte sie auf den größten Tagesverlust seit dem Golfkrieg 1991 zu, auch wenn sich der Brent-Preis im Laufe des Tages wieder auf 36,35 US-Dollar erholte. Dem Terminkontrakt auf die US-Sorte WTI drohte mit einem Rückgang von bis zu 33,8 Prozent das größte Minus seiner fast 40-jährigen Geschichte.

Der starke Ölpreisverfall spiegelt neben Konjunkturängsten wegen möglicher Coronavirus-Auswirkungen vor allem den Ölkonflikt zwischen Saudi-Arabien und Russland wider. Es war der russische Energieminister Alexander Nowak, der die Verhandlungen mit der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) über eine gemeinsame Förderbremse am Freitag platzen ließ. Saudi-Arabien hatte zuvor die Fördermenge in einer gemeinsamen Aktion wegen des coronabedingten Nachfrageeinbruchs kürzen wollen. Doch darauf ging Russland nicht ein.

Die Konsequenzen: "Da die alten Förderregelungen Ende März auslaufen, kann ab Anfang April jedes Land so viel produzieren, wie es will", erklärt der Rohstoffanalyst Hannes Loacker von Raiffeisen Capital Management (RCM).

Nach der Absage Russlands konterte der saudi-arabische Öl-Konzern Saudi Aramco und kündigte an, den offiziellen Verkaufspreis für alle Öl-Sorten und alle Abnehmer zu senken. So sollten sich Lieferungen nach Nordwesteuropa um acht US-Dollar

je Barrel verbilligen. Die Finanzmärkte präsentierten nun ihre Rechnung mit einem dramatischen Ölpreisverfall.

Saudi-Arabien musste handeln

Im Gegensatz zu Russland ist Saudi-Arabien von einem höheren Ölpreis abhängig. Für einen ausgeglichenen Staatshaushalt benötigt der Wüstenstaat einen Ölpreis von 70 Dollar. Russland reichen hingegen nur etwa 40 US-Dollar pro Fass.

Saudi-Arabien war daher zum Handeln gezwungen. Mit vergünstigten Preisen will der halbstaatliche Konzern Aramco die Raffinerien in Europa, aber auch in Asien und den USA als Käufer für sein Rohöl gewinnen. Bei Bedarf könnte die Produktion sogar auf einen Rekordwert von 12 Millionen Barrel pro Tag erhöht werden. Aktuell sind es knapp 10 Millionen Barrel pro Tag.

Der Vorstoß Saudi-Arabiens erinnert an das Jahr 2016. Auch damals überschwemmte der Staat den Markt mit billigem Öl, nachdem die USA dank der neuen Fördertechnik Fracking seine Ölproduktion verdoppeln konnte. Dank billiger Kredite überlebten jedoch die meisten US-Anbieter. Saudi-Arabiens Vorstoß lief damit ins Leere, die USA zogen sogar vorbei und liegen heute bei einer Tagesproduktion von 13,1 Millionen Fass.

Der Ölpreiskrieg sei zum nächsten "schwarzen Schwan" an der Börse geworden, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets - mit diesem Begriff bezeichnen Börsianer ein unvorhersehbares Ereignis mit großen Auswirkungen. Er berge potenzielle Kreditrisiken.

Viele Ölfirmen sind auf höhere Preise angewiesen, um wirtschaftlich fördern zu können. Entsprechend fielen die Aktien europäischer Ölkonzerne wie BP und Shell um jeweils mehr als ein Fünftel, die Total-Papiere verloren gut 15 Prozent. Der Index für die europäischen Öl- und Gaswerte fiel daraufhin um fast 17 Prozent auf ein 23-Jahres-Tief von 204,69 Punkten. Eine weitere Gefahr drohe von den Schieferöl-Produzenten in den USA, warnte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Sie seien stark verschuldet und hätten relativ hohe Förderkosten. Schieferöl-Förderer wie Marathon oder Devon verbuchten Kursstürze von gut einem Drittel.

Anleger weltweit in Panik

Die Virus-Krise und der Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland versetzen Anleger weltweit in Panik. Der DAX fiel am Montag zeitweise um mehr als acht Prozent auf ein 14-Monatstief von 10.558,17 Punkten und steuerte auf den größten Tagesverlust seit den Anschlägen auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 zu.

Auch die Wall Street in New York öffnete mit einem Minus von knapp 7 Prozent. Der Handel wurde nach Beginn sogar kurz ausgesetzt. In Italien, wo derzeit Millionen Menschen von Quarantänemaßnahmen betroffen sind, brach die Börse um mehr als 11 Prozent ein. Der ATX in Wien verlor 9 Prozent.

Der MSCI-Weltindex fiel um mehr als 5 Prozent und steuerte damit auf den größten Rückgang seit der Finanzkrise 2008 zu. "Gegenwärtig bestimmt die blanke Angst die Entwicklung an den Märkten", sagte Etsy Dwek, Chef-Anlagestrategin beim Vermögensverwalter Natixis. Der März dürfte schwierig bleiben. "Allerdings erwarten wir weitere geld- und fiskalpolitische Stimuli in den USA und Europa." Dies werde die Märkte mittelfristig stabilisieren.

Der rasante Verfall der Ölpreise könnte zudem auch als eine Art Konjunkturprogramm wirken. Sinkende Kosten für Energie entlastet Unternehmen. Dies kann Folgen der Virus-Krise für die Wirtschaft ein Stück weit abmildern.