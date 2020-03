WZ Online

Möglichst wenig soziale Kontakte: Das ist in der derzeitigen Coronavirus-Krise oberstes Gebot. Bei kommerziellen Flugreisen lässt sich das schwer vermeiden. Kein Wunder, dass die Privatjet-Branche derzeit einen Aufschwung erlebt. So verzeichnete die in Linz ansässige Charterflug-Gesellschaft GlobeAir in den vergangenen drei Wochen um 27 Prozent mehr Buchungen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie am Mittwoch aus dem Unternehmen verlautete. 80 Prozent der Passagiere seien Businessreisende, 20 Prozent Privatpersonen, heißt es. Betont wird bei GlobeAir, dass die Infektionsgefahr bei Businessfliegern viel geringer sei als bei kommerziellen Flügen.

Der Bedarfsflugverkehr ist jedoch nicht die einzige Branche, die von der Angst vor dem Coronavirus profitiert. Der Absatz von Desinfektionsmitteln und Einweg-Overalls boomt, und auch der Bedarf nach Gummihandschuhen, die vor allem für Untersuchungen und Operationen gebraucht werden, hat deutlich zugelegt.

Der österreichische Hersteller Semperit meldet für einzelne Produkte inzwischen Lieferzeiten von mehr als 20 Wochen. Seine Medizinsparte Sempermed verkauft die in Malaysia hergestellten Untersuchungshandschuhe fast ausschließlich über Vertriebspartner.

Längere Lieferzeiten

bei Gummihandschuhen

"Wir beobachten in den vergangenen Wochen ungewöhnlich hohen zusätzlichen Bedarf von Kunden bei den Bestellzahlen", teilte der Konzern dazu mit. "Unsere Orderbücher sind über die nächsten Monate hinweg gut gefüllt." Die Lieferzeiten gingen deutlich nach oben: "Im Normalfall beträgt die Lieferzeit bei Handschuhen durchschnittlich 8 Wochen, für einzelne Produkte sind wir mittlerweile bei mehr als 20 Wochen."

Auch Anleger können von der Corona-Krise profitieren - vorausgesetzt, sie setzen auf die richtigen Papiere. So liegt seit dem Ausbruch der Epidemie das Augenmerk der Investoren derzeit unter anderem auf Unternehmen aus der Biotechnologie, die nach Mitteln gegen das Coronavirus forschen.

Einen beispiellosen Höhenflug legte zuletzt das US-Unternehmen Inovio Pharmaceuticals, Hoffnungsträger für einen Corona-Impfstoff, hin. Der Wert der Aktie vervielfachte sich innerhalb weniger Tage von vier auf zeitweise 16 Dollar. Anleger sollten angesichts dieser Kurssprünge aber vorsichtig sein. Am Mittwoch notierte die Inovio-Aktie bei 7,10 Dollar, was innerhalb einer Woche zwar auch noch einen Kurssprung von 70 Prozent darstellt, aber auch den hochspekulativen Charakter der Aktie unterstreicht. Inovio hat für zwei Impfstoffe erste klinische Studien mit Freiwilligen im April angekündigt.

Der Biotech-Konzern Gilead wird mit seinem Medikament Remdesivir ebenfalls schon länger als Profiteur der Corona-Krise gehandelt. Der Einsatz des Medikaments wird aktuell in einer abschließenden klinischen Studie (Phase III) getestet.

Mobiles Arbeiten erhöht

Nachfrage nach Software

Es ist davon auszugehen, dass sich in Zukunft der Trend zum mobilen Arbeiten verstärken wird. Als Folge nimmt auch die Nachfrage nach entsprechender Software zu. Das bekommen derzeit die Anleger des amerikanischen Videokonferenz-Anbieters Zoom und des deutschen Spezialisten Teamviewer zu spüren - im positiven Sinne.

Börsendebütant Teamviewer war in der letzten Februarwoche, als der Dax um 12 Prozent verlor, der einzige Wert unter den 30 Dax- und 50 MDax-Titeln mit einem Kursplus. Das Unternehmen aus Göppingen registriert seit Wochen eine steigende Nachfrage für seine Software für Fernwartung, Dateitransfer und Videokonferenzen. Die Zahl der Verbindungen nach China beispielsweise habe sich seit dem Ausbruch des Coronavirus verdreifacht, hieß es aus dem Unternehmen gegenüber dem "Handelsblatt". Zoom hat in den ersten zwei Monaten dieses Jahres mehr Nutzer gewonnen als im ganzen Jahr 2019.

Einen bisher noch nicht erlebten weltweiten Anstieg der Fernarbeit beobachtet der amerikanische Netzwerkriese Cisco. Über die Tochter Webex bietet Cisco Lösungen an, die die Belegschaft virtuell verbinden. In China sei der Datenverkehr seit dem Ausbruch der Epidemie in der Spitze um das 22-Fache gestiegen, so das "Handelsblatt".

Gestiegene Nachfrage

nach Konserven

Nach oben geht in der Krise auch die Nachfrage nach Konserven und Fertigprodukten, wovon die Lebensmittelbranche stark profitiert. Nach einer Analyse des Marktforschungsinstituts Nielsen hat sich in der letzten Februarwoche der Absatz von Milchpulver in den USA mehr als verdreifacht. Der Absatz von getrockneten Bohnen erhöhte sich um 37 Prozent, der von Fleischkonserven um 32 Prozent. Kroger, die größte Lebensmittel-Supermarktkette in den USA, profitierte zuletzt generell von Hamsterkäufen.