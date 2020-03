WZ Online

Das Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump für Europäer hat den Ölpreis weiter abrutschen lassen. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus werden die USA ihre Grenzen für Ausländer aus Europa für eine Dauer von zunächst 30 Tagen schließen. Ausgenommen sind Reisende aus Großbritannien.

In der vergangenen Nacht sind die Ölpreise in kurzer Zeit jeweils bis zu etwa zwei Dollar abgerutscht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel auf 34,37 US-Dollar (30,32 Euro). Das waren 1,43 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,39 Dollar auf 31,59 Dollar. Die Reiseeinschränkungen werden die US-Fluggesellschaften Experten zufolge besonders hart treffen und einen weiteren Rückgang der Nachfrage nach Treibstoffen für den ohnehin schon angeschlagenen Ölmarkt bedeuten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrachtet den Ausbruch des neuartigen Coronavirus zudem nun als Pandemie. "Eine weltweite Notstandserklärung der WHO und das Verkehrsverbot zwischen den USA und der EU dämpfen die Aussichten für die globale Energienachfrage, verbunden mit einem verschärften Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland", sagte Margaret Yang, Marktanalystin beim Handelshaus CMC Markets in Singapur. "Der Ölmarkt wird von Bären dominiert, und es könnte noch mehr Abwärtsbewegungen geben, bevor eine Talsohle erreicht werden kann."

Trübe Stimmung an Finanzmärkten

Die Ankündigung der US-Regierung sorgte für eine insgesamt trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Der S&P-500-Futures fiel um 3,9 Prozent, nachdem er zuvor im asiatischen Handel an dem maximal erlaubten Minus von fünf Prozent gekratzt hatte. Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag weiter abgesackt und erstmals seit Sommer 2016 unter 10.000 Punkte gefallen. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 5,5 Prozent schwächer bei 9862 Zählern und damit auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2016. Die Einreiseverbote für Europäer, die US-Präsident Donald Trump am Mittwoch im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verhängt hatte, versetzten Anleger in Angst und Schrecken. "Die Aktienmärkte bleiben im Panikmodus", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Die Europäische Zentralbank dürfte am Nachmittag über ein Hilfspaket zur Stützung der Konjunktur berichten. "Dieses allerdings dürfte wie auch schon die Zinssenkungen der amerikanischen und britischen Notenbank nur einen geringen positiven Effekt auf die Börsen haben", sagte Cutkovic.

Aktien der Airlines unter Druck

Unter Druck gerieten vor allem Aktien der Airlines. Lufthansa brachen um 9,6 Prozent ein. Schon zuvor hatte das Unternehmen für April etwa 23.000 Flüge nach Europa, Asien und den Nahen Osten gestrichen.

Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise befürchten Experten einen Rückgang der Nachfrage auf dem Weltmarkt. Experte Vandana Hari vom Analysehaus Vanda Insights wollte auch einen massiven Einbruch der Nachfrage nicht ausschließen. Alle bisherigen Prognosen zum Ölpreise stünden derzeit auf dem Prüfstand.

Darüber hinaus werden die Ölpreise derzeit von einem Preiskrieg führender Ölstaaten belastet. Zuletzt hatte das führende OPEC-Land Saudi-Arabien einen starken Anstieg der Fördermenge angekündigt. (apa, dpa, reuters)