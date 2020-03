Mit seinem überraschenden Einreisestopp für Europäer hat US-Präsident Donald Trump die Wall Street am Donnerstag auf eine erneute drastische Talfahrt geschickt. Der Dow Jones brach um 2.352,27 Einheiten oder 9,99 Prozent auf 21.200,95 Zähler ein. Das ist der größte Kurssturz seit dem "Schwarzen Montag" von 1987. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gab um 260,75 Punkte (minus 9,51 Prozent) auf 2.480,63 Zähler nach. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index rutschte um 750,25 Einheiten oder 9,43 Prozent auf 7.201,80 Zähler ab.

"Das ist nicht nur die Angst vor einer Konjunkturschwäche", sagte Aktienhändler Dennis Dick vom Brokerhaus Bright Trading. Investoren befürchteten, dass die Weltwirtschaft am Rande des Kollapses und einer zweiten Finanzkrise stehe. Börsianer äußerten sich außerdem enttäuscht, dass Trump bislang keine Details zu dem von ihm angekündigten Konjunkturprogramm vorgelegt habe. Offenbar gebe es parteipolitisches Gezänk im US-Kongress, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Zu einem derart kritischen Zeitpunkt ist das unverzeihlich. Während die Welt von den USA Führungsstärke erwartet, streiten sich ihre Politiker wie die Kesselflicker." Vor diesem Hintergrund flüchteten Anleger auch in "sichere Häfen".

Verluste nur kurz eingedämmt

Vorübergehend hatten die US-Börsen ihre massiven Kursverluste deutlich eingedämmt. Grund war die Ankündigung der New Yorker Filiale der US-Notenbank (Fed), neue Liquiditätsspritzen für Banken aufzulegen. Die Währungshüter teilten mit, frische sogenannte Repo-Geschäfte aufzulegen.

Zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt gehörten die Fluggesellschaften. Die Aktien von American Airlines, Delta und United brachen um bis zu 16 Prozent ein. Abwärts ging es auch für den Flugzeugbauer Boeing, dessen Aktien um zehn Prozent abrutschten. Die Online-Reisebüros Expedia und Booking.com büßten bis zu 13 Prozent ein. Ab Freitag darf für 30 Tage niemand mehr aus den meisten Ländern Europas in die USA einreisen. Ausgenommen sind US-Bürger.

Massive Verluste auch in Europa

Das überraschende US-Einreiseverbot für Personen aus Europa und ein aus Sicht der Anleger zu schwach ausgefallenes Maßnahmenpaket der Europäischen Zentralbank brockte dem Frankfurter Aktienmarkt zweistellige prozentuale Kursverluste ein. Der Dax fiel am Donnerstag auf ein Dreieinhalb-Jahres-Tief von 9139,12 Punkten und schloss 12,2 Prozent im Minus bei 9161,13 Zählern. Das ist der zweitgrößte Tagesverlust in der Geschichte. Nur im Oktober 1989 ging es nach einem Crash an der Wall Street mit einem Minus von 13,1 Prozent noch stärker bergab. Noch drastischer fiel der Kurssturz am Donnerstag in Wien aus. Mit 13,65 Prozent verzeichnete der ATX einen Rekordverlust. (reuters)

Am Rohölmarkt verhagelte neben dem Konjunkturpessimismus der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland Investoren die Stimmung. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 4,3 Prozent auf 31,57 Dollar je Barrel (159 Liter). "Sollte der Kampf um Marktanteile nicht stoppen, wird Brent zum Jahresende bei etwa 20 Dollar liegen", sagte Robert Ryan, Chef-Anlagestratege für Energie beim Research-Haus BCA. Die Aktien der Ölwerte Chevron und Exxon büßten bis zu neun Prozent ein.