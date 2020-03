Die OMV plant eine über 4,1 Milliarden Euro teure Aufstockung beim Chemiekonzern Borealis und trennt sich dafür von Assets für 2 Milliarden Euro, muss aber auch bei Investitionen bremsen oder diese aufschieben. Der Borealis-Deal ist für OMV-Chef Rainer Seele eine Weichenstellung zur Dekarbonisierung. Den fossilen Anteil will man reduzieren und sich mehr dem Recycling zuwenden.

Die Versorgung mit Öl und Gas funktioniert auch in der Coronavirus-Krise weiter - versicherte der OMV-Chef am Freitag. Stark gesunken sei der Verbrauch von Kerosin. Irgendwann werde der Flugverkehr zurückkommen. Auch für die Investitionen der OMV werde die Weiterentwicklung auch der Corona-Effekte "sehr entscheidend sein", sagte Seele in einer Pressekonferenz. Sollte sich die Wirtschaft nicht erholen, werde man das Investitionsprogramm ab 2021 stärker hinterfragen müssen." Man müsse sich damit beschäftigten, dass wahrscheinlich eine globale Rezession drohe.

Investitionen müssen reduziert werden

Finanzvorstand Reinhard Florey erinnerte, dass für heuer 2,4 Milliarden Euro Investitionen geplant waren. Diese würden nun im Lichte der Borealis-Aufstockung um 200 Millionen Euro auf 2,2 Milliarden Euro reduziert. Dabei gehe es um "einzelne kleinere Projekte im allgemeinen Bereich". Für 2021 sei eine Drosselung der Investitionen möglich, gab Seele zu verstehen: Ob man 2021 ebenso viel investieren könne, "werden wir im Vorstand diskutieren müssen".

Die Aktienkursrückgänge seien "Ausdruck einer großen Verunsicherung", denn das Vertrauen in die Wirtschaft sei derzeit an den Börsen geschwächt. Nötig wäre daher nicht nur ein Corona-Impfstoff, sondern auch ein "Impfstoff für die Wirtschaft", so der OMV-Chef: "Ich hoffe, dass die Politik hier reagiert."

Finanziert werden soll die Aufstockung bei Borealis von 36 auf 75 Prozent durch Verkäufe für vorerst 2 Milliarden Euro - weitere könnten folgen. Auch sollen 700 Millionen Euro an Synergien bis 2025 gehoben werden. Dennoch wird die Verschuldungsrate (Gearing) vorübergehend stark ansteigen, soll bis Ende 2021 aber wieder im Zielbereich von 30 Prozent liegen, erklärte das OMV-Management.