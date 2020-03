WZ Online

Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa will wegen der Coronavirus-Krise auf eine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr verzichten. Zudem erwartet die von der Pandemie schwer getroffene Airline für 2020 einen deutlichen Ergebnisrückgang. Der Vorstand der Lufthansa habe beschlossen, der Hauptversammlung die Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Freitagabend mit. Die Lufthansa Group habe 2019 mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Adjusted Ebit) von 2,026 Milliarden Euro abgeschlossen. Trotz Maßnahmen zur Begrenzung der finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Krise erwarte der Konzern, dass das Ebit 2020 deutlich unter Vorjahr liegen werde. Die bereinigte Ebit-Marge sei im vergangenen Jahr bei 5,6 Prozent und damit innerhalb der im Juni 2019 prognostizierten Spanne von 5,5 Prozent bis 6,5 Prozent gelegen.

Sicherung der Liquidität

In den kommenden Wochen wird das Flugprogramm laut Lufthansa weiter um bis zu 70 Prozent gegenüber der ursprünglichen Planung reduziert. Außerdem senke der Konzern Sach- und Projektkosten, beabsichtige Kurzarbeit einzuführen und verhandle über die Verschiebung geplanter Investitionen. Der Vorschlag, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszuzahlen, spiegle den Fokus auf die Sicherung der Liquidität wider. Die grundsätzliche Politik des Konzerns, 20 bis 40 Prozent des Nettogewinns auszuschütten, bleibe unberührt.

Um seine finanzielle Position abzusichern, hat der Konzern nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen zusätzliche Mittel in der Höhe von rund 600 Millionen Euro aufgenommen. Aktuell verfüge der Konzern damit über liquide Mittel von rund 4,3 Milliarden Euro. Hinzu kommen ungenutzte Kreditlinien von rund 800 Millionen Euro. Die Lufthansa will am 19. März ausführlich über die Geschäftsentwicklung im Jahr 2019 und den Ausblick für das laufende Jahr berichten.

KLM streicht 2000 Jobs

Die Fluggesellschaft KLM streicht bis zu 2.000 ihrer 35.000 Arbeitsplätze. Das niederländische Tochterunternehmen von Air-France-KLM begründete den Schritt am Freitag mit Geschäftseinbußen durch den Coronavirus-Ausbruch. KLM-Chef Pieter Elbers erklärte, die Arbeitszeiten für sämtliche Mitarbeiter würden um ein Drittel verkürzt. Im zweiten Quartal könnten 30 bis 40 Prozent aller Flüge annulliert werden. Vielleicht sei diese Prognose aber auch noch zu optimistisch. "Es könnte zu einem Szenario wie in Italien kommen, wo das gesamte System stillgelegt wird." KLM kündigte an, die niederländische Regierung um Hilfe zu bitten. Ministerpräsident Mark Rutte hatte zuvor Unterstützung angeboten. (apa, reuters)