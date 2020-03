WZ Online

Whatever it takes. Schon einmal haben diese drei Worte eine Hysterie besänftigt. Es war der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, der sie inmitten der Euro-Krise im Sommer 2012 aussprach. Die EZB, sagte der Notenbanker, werde alles Notwendige tun, um den Euro zu retten. Und die Finanzmärkte beruhigten sich. Genau zu dieser Medizin wird nun auch in der Coronakrise gegriffen. Denn wieder befinden sich die Börsen im freien Fall.

Die Staats- und Regierungschefs der G7 erklärten am Montag nach einer Videokonferenz, "unter Einsatz aller politischen Instrumente alles zu tun, was nötig ist, um ein starkes Wachstum der G-7-Volkswirtschaften zu erreichen". Die am meisten betroffenen Arbeitnehmer, Firmen und Branchen sollten sofort unterstützt werden. Man werde sich auch um das Aufrechterhalten internationaler Lieferketten kümmern. Die Pandemie sei eine "menschliche Tragödie und weltweite Gesundheitskrise", die auch "große Risiken" für die Weltwirtschaft mit sich bringe, hieß es. Die USA haben derzeit die Präsidentschaft der G-7 inne, die Gruppe der sieben wichtigen Industriestaaten umfasst außerdem Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien, Japan und Großbritannien.

Ähnlich reagierte auch die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. "Derzeit liegt der Fokus darauf, unsere Wirtschaft zu stärken und zu investieren, was immer notwendig ist, damit die Wirtschaft weiterläuft", sagte sie nach der Videokonferenz mit den G7-Ländern. Die Kommission habe bereits ehrgeizige Maßnahmen vorgeschlagen. "Und wir werden nicht zögern, weiter zu handeln, je nachdem wie die Entwicklung weitergeht", so von der Leyen. Sie versprach Hilfen für Unternehmen, aber auch für Arbeitnehmer bei Lohnausfällen. Dafür würden alle verfügbaren Instrumente genutzt, fügte von der Leyen hinzu. In der gemeinsamen Erklärung hieß es weiter: "Angesichts der außergewöhnlichen Umstände haben wir uns darauf geeinigt, dass eine sofortige, ehrgeizige und koordinierte Antwort der Politik nötig ist." Man werde "alle nötigen Instrumente nutzen, um die sozio-ökonomischen Folgen der Covid-19-Welle zu begrenzen."

Der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi prägte die drei Worte: Whatever it takes. - © APAweb, reuters, Francois Lenoir

Am Montag ging der Abwärtsschub an den internationalen Börsen weiter. In Europa schlossen die Leitindizes mit deutlichen Kursverlusten, sie konnten jedoch noch deutlich höhere Verlaufsverluste im Späthandel etwas eindämmen, ähnlich auch an den US-Börsen. Die Unsicherheit ist riesig, die Volatilität enorm.

IWF fördert und fordert

Auch der Internationale Währungsfonds hat sich zur Beruhigung dieser Situation aufgeschwungen. Der IWF bietet betroffenen Ländern massive Finanzhilfen an. Die Kreditkapazität von einer Billion US-Dollar (900 Mrd. Euro) des Fonds könne zur Unterstützung von Mitgliedstaaten eingesetzt werden, die mit der Ausbreitung des Virus kämpfen, teilte IWF-Direktorin Kristalina Georgieva mit.

Sie machte jedoch deutlich, dass Regierungen gefordert seien, finanzpolitische Maßnahmen zu ergreifen. Weltweit abgestimmte Konjunkturhilfen würden Stunde für Stunde dringender. Der IWF habe flexible Notfallkredite im Volumen von 50 Milliarden Dollar zur raschen Verwendung für Schwellen- und Entwicklungsländer parat. 10 Milliarden Dollar könnten zum Nullzins vergeben werden. Der Iran hatte vergangene Woche mitgeteilt, wegen der Corona-Krise Notfallkredite des IWF beantragen zu wollen, Georgieva schrieb in ihrem Blogeintrag, dass 20 weitere Länder ebenfalls angesucht hätten. Sie nannte aber keine davon.

US-Airlines wollen staatliche Hilfe

Da der weltweite Flugverkehr mehr oder weniger zum Erliegen kommen wird oder bereits ist, werden die Airlines auch Hilfe benötigen. Die US-Fluggesellschaften haben bereits um Staatshilfen im Volumen von über 50 Milliarden Dollar (45 Milliarden Euro) angesucht. Die rapide Ausbreitung des Virus belaste die Branche in beispielloser Weise, teilte die Lobbygruppe Airlines for America am Montag mit. Doch auch in Europa geht es den Fluglinien nicht anders. Aber das ist nur eine Branche.

Wie eng auch die Wirtschaft verzahnt ist, zeigt sich auch in Graz. Der Fahrzeugbauer Magna Steyr stellt vorerst für zwei Wochen seine Produktion ein. "Das Werk ist vor allem durch den Mangel an verfügbaren Teilen für die Gesamtfahrzeugproduktion betroffen." Daher werde der Betrieb vorübergehend eingestellt. Die Maßnahme sei von der Werksleitung von Magna Steyr mit den Arbeitnehmervertretern abgesprochen worden. Nach dem 30. März soll wieder wie gewohnt weitergearbeitet werden.