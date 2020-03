WZ Online

Der Flugzeughersteller Airbus setzt wegen der Coronavirus-Pandemie seine Produktion in Frankreich und Spanien bis Ende dieser Woche aus. In den kommenden vier Tagen sollten strenge Hygiene-Maßnahmen im Betrieb umgesetzt werden, teilte der Konzern am Dienstag mit. Airbus wolle so "die Sicherheit und die Gesundheit der Angestellten garantieren".

In den Produktionsstätten soll es demnach strikte Abstands- und Reinigungsregeln geben. Wo möglich, sollen Mitarbeiter zudem in Hausarbeit am Computer geschickt werden. In Frankreich beschäftigt Airbus rund 48.000 Menschen. Die Produktion findet hauptsächlich am Stammsitz im westfranzösischen Toulouse statt. In Spanien gibt es 2.700 Mitarbeiter mit einer Fertigung in Sevilla.

Damit setzt der Flugzeughersteller die Auflagen und Empfehlungen der spanischen und französischen Regierungen um. Beide Länder sind vom Coronavirus besonders stark betroffen. In Spanien gab es zuletzt knapp 9.200 Infektionsfälle und 309 Tote, in Frankreich mehr als 6.600 Infektionen und 148 Tote. (afp/kle)