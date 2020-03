WZ Online

In der Coronavirus-Krise will Frankreich notfalls Unternehmen verstaatlichen. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte am Dienstag in Paris, die Regierung werde "alle Mittel ergreifen, um große französische Unternehmen zu schützen". Mögliche Schritte seien eine Kapitalisierung, eine staatliche Beteiligung und "wenn nötig auch eine Verstaatlichung".

Le Maire hatte zuvor ein Hilfspaket im Umfang von 45 Mrd. Euro für Wirtschaft und Arbeitnehmer angekündigt. Er geht nach eigenen Angaben von einer durch die Pandemie ausgelösten Rezession in Frankreich aus. Die Regierung rechne vorläufig mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um ein Prozent in diesem Jahr, sagte er dem Sender RTL. Bisher rechnete sie mit einem Plus von bis zu 1,3 Prozent.

Zudem werde die Staatsverschuldung über die 100-Prozent-Marke steigen, sagte Le Maire weiter. Bisher lag sie knapp darunter. Die EU erlaubt eigentlich maximal 60 Prozent.

Börsen bleiben offen

Die Börsen will Finanzminister Le Maire trotz der jüngsten Kurs-Turbulenzen nicht schließen. Es gebe andere Maßnahmen, die zuvor eingesetzt werden könnten, sagte er. Dazu gehöre etwa das Verbot von Leer-Verkäufen, das die Marktaufsicht zunächst für 24 Stunden angeordnet habe und das bis auf einen Monat ausgeweitet werden könne. Er werde aber nicht zögern, alle Instrumente einzusetzen, um französische Firmen zu schützen, die an den Finanzmärkten angegriffen würden. Die Marktaufsicht hatte zuvor für Dienstag Leerverkäufe von 92 Aktien untersagt. Damit soll ein "ungeordneter Kursverfall" verhindert werden.

Allitalia: Grünes Licht für Verstaatlichung

Die Regierung in Rom hat vor dem Hintergrund der Corona-Krise grünes Licht für eine mögliche Verstaatlichung der angeschlagenen Fluggesellschaft Alitalia gegeben. Das geht aus dem Text eines Dekrets des Kabinetts hervor, das in der Nacht zu Dienstag veröffentlicht wurde. Das Unternehmen ist seit 2017 insolvent.

Die Regierung sucht seit langem im In- und Ausland nach Unternehmen, die Alitalia durch ihren Einstieg wieder auf die Beine helfen. In dem Regierungsdekret zu Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft in der aktuellen Pandemie-Krise werden zwei Optionen genannt: Die Regierung könne eine neue Gesellschaft schaffen, die ganz vom Wirtschafts- und Finanzministerium kontrolliert wird. Oder das neue Unternehmen werde von einer Gesellschaft kontrolliert, die sich mehrheitlich in öffentlichem Besitz befinde. Details nannte die Regierung zunächst nicht. Alitalia antwortete am Dienstag auf Anfrage nicht.

Der Staat hatte dem Traditionsunternehmen in jüngerer Zeit Überbrückungskredite von zusammen 1,3 Milliarden Euro gewährt. Zuletzt gab Rom im Dezember 2019 einen Kredit in Höhe von 400 Millionen Euro. Mit dem Geld sollte Alitalia Liquidität erhalten. Als neuer Insolvenzverwalter wurde der Anwalt Giuseppe Leogrande eingesetzt. Parallel wurde ein Käufer gesucht. In dieser Woche sollte dafür eine wichtige Etappe genommen werden. Alitalia gilt mit rund 10.000 Arbeitsplätzen als nationales Symbol.

Auch Lufthansa war im Gespräch als Interessent. Doch die Deutschen wollten nur durchsanierte Teile des Unternehmens übernehmen.

Dann brach wegen des Coronavirus-Ausbruchs der Reisemarkt ein, Verbindungen mussten gestoppt werden. Einige italienische Flughäfen machten für Passagiere ganz dicht. (apa, afp, dpa)